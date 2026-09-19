Özgür Özel Yalova\'da süs bitkisi üreticilerine KDV\'de yüzde 8 indirim çağrısı yaptı

(YALOVA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da süs bitkileri üreticileriyle buluşmasında, YENİ Parti'nin hedeflerini açıklayarak, "YENİ Parti olarak üç hedefimiz var. Biri; 50+1, birisi 60+1. 50+1 ile iktidar olmak, 60+1 ile Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Sonra da güçlü bir Parlamenter Sisteme, denge ve denetleme sistemlerinde güçlü bir yeniden rejim inşasına ihtiyaç var" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova temasları kapsamında süs bitkileri üreticileri ile bir araya geldi. Üreticilerin sektörde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Özel, YENİ Parti'nin üreticilerin sorunlarını doğrudan onlardan dinlediğini anlattı. Parti programının yazım aşamasında 81 ilde üreticilerin görüş ve önerilerini aldıklarını belirten Özel, süs bitki üreticilerinin en önemli sorunlarından birinin KDV olduğunu söyledi.

Girdide yüzde 1 olarak uygulanan KDV'nin fatura kesilirken yüzde 20 olduğunu söyleyen Özel, "Avrupa'daki örnekleri karşılaştırmış arkadaşlar. Pandemide bir 8 uygulandı, bir nefes aldırmıştı. Şimdi 20'ye çıktı. Aslında olması gerekenin yüzde 1 olduğunu ve bu yüzde 1'in sektörü gerçekten kamçılayacağını üretim iştahını artıracağını ihracatta rekabet gücünle olumlu katkı sağlayacağını hep rapor ediyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

KDV indirimi konusunda üreticilerin öncelikle yüzde 8'i talep etmesi gerektiğini söyleyen Özel, "Hep beraber bir 8 isteyin. 8'deki sonuç aslında ödenen vergi yapılan doğrudan yatırım ne bileyim işte seracının serasını yenileme imkanlarını yarattığı görüldüğünde yüzde 1 daha kolay tartışılır olabilir. Ben yüzde 1 uygulanmasının doğru olduğunu savunuyorum ama bir dost tavsiyesi olarak önce yüzde 8'e almak lazım. 20'den 1'e inelim derken hep 20'de kalıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Özel, "Dünyada gıda enflasyonu bizden düşük, gıda enflasyonu ölçülen 180 ülkeden 175'i bizden düşük. Avrupa gıda enflasyon oranı yüzde 1.9 yıllık bizde yüzde 35. Oysa ki beklenir bizde yüzde 1 olsun, onlarda daha yüksek olsun. Ne yapıldıysa ne hatalar yapıldıysa toplamı bizi buraya getirdi" dedi.

"TÜRKİYE PLANLAMA KURUMU KURULACAK"

Ortalama çiftçi yaşının son 20 yılda çok yükseldiğini, bu konuda tedbir alınması gerektiğini anlatan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iktidarın yaptığı en büyük hata Devlet Planlama Teşkilatı'nın önce adını değiştirmesi onu Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bir daire başkanlığına indirgemesi sonra kapatması oldu. ve şu anda Türkiye'de ne yaşanıyorsa hepsi plansızlıktan yaşanıyor. YENi Parti olarak programımızda Türkiye Planlama Kurumu kurulması… Atatürk'ün en vizyoner işidir. Sıfırdan bir Cumhuriyet kuruyorsunuz ve bu Cumhuriyette her şeyin planlanması lazım. Devlet Planlama Teşkilatı gibi çalışan bir teşkilatımız olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Programımızda her köye, yani doğru bir köy statüsü getirmek. Orada geçimini sağlayan insanları oraya bağlamak. Öğretmen ve ziraat mühendisi görevlendirmek. Mümkünse veteriner görevlendirmek ve köydeki yaşamı, köyde değerli ve orada ulaşılabilir ve geliştirilebilir bir şekilde kurmak lazım.

"BELEDİYELERİMİZ DİKKAT EDECEK"

Ben meslek örgütü kökenli olduğum için eğer kanun diyorsa ki 'Planlı Alanlar İmar yönetmeliğinde peyzaj mimarının imzası olacak.' Bizim belediyelerimizin bunu araması yönünde bir takvim önlerine koyarak gerekli düzenlemeleri yapmalarını isteyeceğiz. Ben bunu takip edeceğim, gerekli mevzuata baktıracağım. YENİ Partili belediyeler için talimat yazarak peyzaj mimarlarının imzasının buralarda aranması konusunda yapacağız. Çünkü bu doğru kentleşme için önemli mevzu.

Tohumculuk Kanunu çok kritik. Tohum ihracatı noktasında Türkiye'nin birtakım yapması gereken düzenlemelerin her birisine ayrı ayrı bakıyoruz. Türkiye'de iki tane büyük açmaz var. Bu açmazlardan bir tanesi asgari ücret açmazı. Verene yüksek geliyor, belli sektörlerde. Alana da çok düşük. İkincisi de kur meselesi. Bir yandan kur çok yüksek ama bir yandan ihracat yapmak için onların yurt dışındaki rekabet imkanını ortadan kaldırır düzeyde.

ÖZEL, YENİ PARTİ'NİN HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Nitelikli tarım arazisi meselesinde şöyle bir şey var. Plan güvencesi yok Türkiye'de. Plan güvencesi beklenti yönetimine dönüşüyor. Yarın burası OSB olacak çok değerlenecek, yarın burası imara açılacak bilmem kaç katlı binalar yapılacak. Gerçekten tarım yapmak isteyen için arazi pahalı. Bir yandan imar planı değişikliği umudu olan, spekülasyonu olan, hatta belki bu konuda planları olanlar açısından araziler kelepir fiyatta kalıyor. Bunları topluyorlar. Şehirlere 50, 75 yıllık planlarla bakabilen, o planların büyükşehirlerde, illerde bu kamucu perspektifle, doğru devlet planlamasının ortaya koyacağı perspektife uygun olarak planlarının yapıldığı, rant üzerinden değil ülkenin, kentin menfaatleri üzerinden planlaması gereken bir yerdeyiz. İlk düğme yanlış iliklenmiş, son düğmeyi ne yapacağız? Bununla uğraşıyoruz. Bizim YENİ Parti olarak üç hedefimiz var. Biri; 50+1, birisi 60+1. 50+1 ile iktidar olmak, 60+1 ile Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Sonra da güçlü bir Parlamenter Sisteme, denge ve denetleme sistemlerinde, güçlü bir yeniden rejim inşasına ihtiyaç var.

"BU GÜZEL KENTE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Kısa vadede memleketi peşkeş çeken ya da çektiren değil bu memleketin bütün varlıklarını bir bütün halinde değerli gören bir anlayışa ihtiyaç var. Onun için de Atatürk'ün ve arkadaşlarının 100 yıl önce ortaya koyduğu vizyona sahip çıkan ve bugün yeniyi savunan anlayışa ihtiyaç var. O yüzden ben nerede bir sorun alanı varsa gidip bizzat dinlemeyi... Sektörden bir il başkanımız var, sağ olsun. O konuda birlikte çalışmaya, açığız. O anlamda elimizden geleni yapacağız. İletişim kanallarımızı açık tutalım. Birlikte çalışalım. Hem Yalova'ya ne yapacağız hem sektöre neler önereceğiz hem Yalova'nın tarımı için işte kivi başta diğer alanlarda neler yapacağız, bunların hepsini hem seçim beyannamelerimizde hem sonra hükümet programımızda sonra icraatlarımızda göreceksiniz. Biz de Atatürk'ten emanet bu güzel, hem şirin hem de potansiyeli yüksek hem de biraz maalesef geri bırakılmış kente sahip çıkacağız."