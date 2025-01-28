Özgür Özel, Yangında Yaşamını Kaybeden Ailenin Yanında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocukları Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ile torunları Atlas Kaan Tokcan ve Kemal Tokcan'ı kaybeden Murad Tokcan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocukları Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ile torunları Atlas Kaan Tokcan ve Kemal Tokcan'ı kaybeden Murad Tokcan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin CHP'nin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.
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