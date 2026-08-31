Özgür Özel, “YENİ Parti fidanı”nı dikti

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde başkanlık edeceği PM toplantısından önce, fidan dikme törenine katıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Çankaya'da YENİ Parti Genel Merkezindeki ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Törende Özel'e; 90 milletvekiliyle partililer eşlik etti. Özel, adının yazdığı künyeyi ağaca taktı. Çankaya Belediyesi'nin ağaçlandırma alanına, tüm Kurucular Kurulu üyeleri birer fidan dikti. Özel, törende, şunları söyledi:

"Bugün yeni bir başlangıç, YENİ Parti'nin yeni genel merkezi, birazdan Kurucular Kurulu üyesi olan milletvekillerimizin, PM'nin ilk toplantısına ev sahipliği yapacak. Tabii böyle bir başlangıçta bir ağaçlandırma kampanyası arkadaşlarımız önerdiler. Biz de sınırları içinde olduğumuz Çankaya Belediyesi'ne başvurduk ve bu ağaçlandırma alanını gösterdiler. Orman işletmesinden de ağaçlarımızı temin ettik. Şimdi hep birlikte her bir kurucumuz kendi künyesini de taşıyan ağaçları dikecek. Partimize yakın, bir gözümüz burada olacak. Hiç şüphe yok Çankaya Belediyesi de bakacak ağaçlarımıza ama bir gözümüz burada olacak. Bu ağacımı en yakın zamanda sulamaya geldiğimde, bana Çankaya'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eşlik etmesini ümit ediyorum. Burada Mamak Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız adına bizimle birlikteler. Çankaya Belediyesi'nin Başkanvekili'ne, seçilmiş olan belediye meclis üyelerine, siz değerli emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."