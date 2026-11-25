Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'nde YDK toplantısının açılışına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının açılışına katıldı. Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının açılışında yer aldı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının açılışına katıldı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının açılışına katıldı.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?