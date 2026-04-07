Özgür Özel\'den dikkat çeken çıkış: CHP\'nin kadınlardan özrü budur

07.04.2026 15:53
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, CHP’li Hatice Terekeci Özkan başkan vekili seçilirken, Özgür Özel bu süreci “CHP’nin kadınlardan özrü” olarak değerlendirdi.

Uşak Belediye Meclisinde, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Hatice Terekeci Özkan seçildi. 

"CHP'NİN KADINLARDAN ÖZRÜ BUDUR"

Parti grubunda yaptığı konuşmada bu konuya değinen Özel, "Bu gerçek için biz özeleştiri yapacağız ve üzerimize düşeni yapacağız dedik. 12 hukukçu gitti görüştü, rapor verdi ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Üyeliğini askıya aldık. Bu iş böyle kalmazdı. Bir özeleştiri yaptık. Geçen cuma günü Uşak'ta belediye başkanvekilliği seçimi vardı. İki seçimde de CHP'li kadınlar seçilmiştir. CHP'nin kadınlardan özrü budur" dedi. 

Hatice Terekeci Özkan

"YÜZDE 90'I İDDİANAMEDE YOK"

Sözlerinin devamında İBB Davası'nda 18 kişinin tahliyesinin önemli olduğunu vurgulayan Özel, "19 Mart darbesinin üzerinden tam 384 gün geçti. Bir hırs uğruna 384 gündür kimsenin kazanmadığı, 86 milyonun kaybettiği bir süreci yaşıyoruz. 384 gündür milletin huzuru da refahı da feda ediliyor. İddianameyi 8 ay bekledik, 8 ay sonunda çıktı. Yargılamalar bir yıl sonunda başladı ve henüz 17. celsedeyiz. Ortaya çıkan birinci somut gerçeklik şu: Yani havuz medyası ve yalan yanlış bilgilerle manipüle edilen merkez medya geçen sene 19 Mart'tan yargılama başlayana kadar hatta iddianame çıkana kadar şimdi de salonda ne konuştularsa, ne konuşturulduysa, hangi haysiyet suikasti, hangi iftira yapıldıysa, bunların yüzde 90'ının zaten iddianamede olmadığını görüyoruz. Yani gündemde tuttuğu yer açısından baktığınızda öyle ya TRT ilk sabah '560 milyarlık yolsuzluk' diye başladı. Öğrendik ki ilk günden bugüne İBB hiç maaş dağıtmasa, hiç su akıtmasa, hiç asfalt dökmese, hiçbir yoksula yardım etmese, toplamı 450 milyar zaten. Sen 90.000 kişiye maaş dağıtacaksın. Koskoca İstanbul'u 39 ilçesinde hizmetleri yapacaksın. Her bir ilçede 4-5 milyar liralık altyapı yatırımı yapacaksın ve gözle görülecek, gözle görülecek örneğin artık Üsküdar'ı su basmayacak, viyadüklerde arabalar yüzmeyecek, dereler taşmayacak. Sonra bu paraların toplamından fazlası yolsuzluk..." ifadelerini kullandı.

"KANAL İSTANBUL’U YAPTIRMADIK DİYE…"

Yaşananlarını sebebinin Kanal İstanbul' karşı aldıkları tavır olduğunu öne süren Özel, "İstanbul’a Kanal İstanbul’u yaptırmadık diye aç bırakılmayı ya da ‘Sen yıllardır büyük bir israf rejimi kurdun, AK Partililer illallah dedi’ diye iyi yönettiğimiz Beylikdüzü’nden İBB’ye gitmiş olmamız, iptal edilen seçimlerde seni farkla yenmiş olmamızın cezası katıksız yargılanma olabilir mi ya? Su aksar mı su? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Silivri’deki yargılamasında susuz bırakarak yargılama nasıl yapılabilir ya? Her gün var bu mahkeme, bir gün değil. Sık dişini, git dayan değil" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bombacı mülayim Bombacı mülayim:
    boş adam 8 1 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    kanal İstanbul yapılıyor özgür haberin yokmu 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:52
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
