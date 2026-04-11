Özgür Özel'e Akın Gürlek'in memleketinde soğuk duş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'e Akın Gürlek'in memleketinde soğuk duş

Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel\'e Akın Gürlek\'in memleketinde soğuk duş
11.04.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel\'e Akın Gürlek\'in memleketinde soğuk duş
Haber Videosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in memleketi Nevşehir'de otobüs üzerinde kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tam karşısına asılan pankart dikkat çekti. Bir apartmanın duvarına asılan pankartta, "Özgür burası Nevşehir. Siz de Silivri’nin arsızları, Uşak’ın pavyonları, Biz de yiğitlerimizin Akın’ları, Reisin Gürlek aslanları meşhurdur." ifadeleri yer aldı.

Nevşehir’de halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in memleketinde dikkat çekici bir protestoyla karşılaştı.

NEVŞEHİR'DE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Özel’in konuşma yaptığı otobüsün tam karşısındaki bir binaya asılan dev pankartta, Bakan Gürlek’e destek verilirken CHP liderine sert ifadelerle yüklendiği görüldü.

Özgür Özel'e Akın Gürlek'in memleketinde soğuk duş

"ÖZGÜR BURASI NEVŞEHİR"

Söz konusu pankartta, "Özgür burası Nevşehir. Siz de Silivri’nin arsızları, Uşak’ın pavyonları; biz de yiğitlerimizin Akın’ları, Reisin Gürlek aslanları meşhurdur" ifadeleri yer aldı. Mitingde, bu pankart siyasi gerilimin sembolü haline gelerek sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Akın Gürlek'in memleketinde soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kapak olmuş guzel 25 10 Yanıtla
  • Cengiz İçgil Cengiz İçgil:
    Hacı Bektaşi Veli'nin memleketi Yiğitler çıkar akınlar çıkar 13 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:57:27. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'e Akın Gürlek'in memleketinde soğuk duş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.