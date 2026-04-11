Özgür Özel\'e Akın Gürlek\'in memleketinde soğuk duş

Nevşehir’de halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in memleketinde dikkat çekici bir protestoyla karşılaştı.
Özel’in konuşma yaptığı otobüsün tam karşısındaki bir binaya asılan dev pankartta, Bakan Gürlek’e destek verilirken CHP liderine sert ifadelerle yüklendiği görüldü.
Söz konusu pankartta, "Özgür burası Nevşehir. Siz de Silivri’nin arsızları, Uşak’ın pavyonları; biz de yiğitlerimizin Akın’ları, Reisin Gürlek aslanları meşhurdur" ifadeleri yer aldı. Mitingde, bu pankart siyasi gerilimin sembolü haline gelerek sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)