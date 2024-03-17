Çevre Bakanı Özhaseki: İstanbul'un depreme hazırlanması önemli - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki: İstanbul'un depreme hazırlanması önemli

Çevre Bakanı Özhaseki: İstanbul\'un depreme hazırlanması önemli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un depreme hazırlanmasının önemini vurgulayarak, evlerin dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, ayrıca İstanbul'un kentsel dönüşümü için ayrılan paranın iki katının algı için harcandığını belirtti.

17.03.2024 15:24  Güncelleme: 15:25
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un depreme hazırlanmasının önemini vurgulayarak, "Bir an önce tedbir almamız lazım, evlerimizi dayanıklı hale getirmemiz lazım. Belki bundan 30-50 sene önce başımızı sokabilmek amacıyla bulabildiğimiz yerlere elimize geçen imkanlarla bir ev yaptık, şimdi bir an önce yenilememiz lazım. Dünyada bu işin zaten bir tek çözümü bulunmuş, onun da adı kentsel dönüşüm." dedi.

Ümraniye'de Topağacı Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuşan Özhaseki, bakanlık olarak kendilerine biçtikleri birinci misyonlarının 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan evlerin yapılması, dışarıda kalan kişilerin sağlıklı evlerine kavuşabilmeleri olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, ikinci misyonlarının da İstanbul başta olmak üzere bütün kentlerin depreme daha dirençli hale getirilmesi ve şehirleri depreme hazırlamak olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını, 18 ilin depremden etkilendiğini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"14 milyon insanımız zarar gördü. 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. Ben de o dönem belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Türkiye'deki 1390 belediyenin 810 tanesi AK Partili. Tamamını o bölgeye gönderdik, arkadaşlarımız orada aylarca kaldılar, hizmet ettiler. Şimdi adeta bir asrın dayanışmasına döndü. Yüz binlerce ev yaptırıyoruz, binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde şu anda evler yapılıyor. Kimi köylerde 50, kiminde 100, kiminde 150 ev yıkıldı. Her birisine şimdi çelikten evler yaptırıyoruz. Salı günü yine dağıtım törenimiz var, kura çekiyoruz, 75 bin konut hazır, onları tüm hak sahiplerine dağıtacağız. Ondan sonra da her ay 10 bin, 15 bin evimizi vermeye devam edeceğiz."

"Evlerimizi dayanıklı hale getirmemiz lazım"

Özhaseki, deprem bölgesinden sonra kendileri için ikinci önemli konunun İstanbul olduğunu belirterek, "İstanbul bir deprem şehridir, Türkiye de bir deprem ülkesidir. Şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı var. Nerede, hangi saatte, nasıl kırılacak? Hangi şekilde kırılacak? Nereleri yıkacak? Kimleri toprağın altına alacak bilinmiyor. Ama bilim adamları diyorlar ki özellikle İstanbul depremi için zaman doldu. Bu ülke bir deprem ülkesi." diye konuştu.

Geçtiğimiz yüzyılda İstanbul'da 231 deprem meydana geldiğini, her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem yaşandığını belirten Özhaseki, "Peki ne yapmamız lazım? Bir an önce tedbir almamız lazım, evlerimizi dayanıklı hale getirmemiz lazım. Belki bundan 30-50 sene önce başımızı sokabilmek amacıyla bulabildiğimiz yerlere elimize geçen imkanlarla bir ev yaptık, şimdi bir an önce bizim yenilememiz lazım. Dünyada bu işin zaten bir tek çözümü bulunmuş, onun da adı kentsel dönüşüm." şeklinde konuştu.

"İstanbul'da kentsel dönüşüm için ayırılan paranın iki katı algı için harcanıyor"

Özhaseki, İstanbul'da "algı belediyeciliği" kavramının ortaya çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un kentsel dönüşümüne ayırdığımız para ne kadarsa, iki misli kendi reklamı için ve algı için harcanıyor. El insaf ya, el insaf. Yapmadığı halde yapıyormuş gibi, hiçbir şey olmadığı halde oluyormuş gibi göstermez adam, illüzyon gibi adeta. Sosyal medyadaki adamlara boyuna para veriyorlar. 'Övün beni, alkışlayın beni. Ayağa kalktım alkışlayın, oturdum alkışlayın, ağzımı açtım alkışlayın beni. Ben büyük bir adamım. İstanbul Belediye Başkanlığı ne ki ya? Kesmiyor ki beni. CHP'de genel başkan olmalıyım. O da kesmiyor. Ne olmalı? Cumhurbaşkanı olmalıyım ben ya.' Onun için de trilyonlar harcıyorsanız, eğer bunu cebinizden harcıyorsanız anlayabilirim, harcayın. Ne yaparsanız yapın, bana ne kendi paranız. Ama bu milletin parasını harcıyorsanız, içinde azıcık da olsa hakkım varsa haram olsun derim."

Törene Özhaseki'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından konut projesinin temel atma işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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