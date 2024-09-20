Özkan Gold City Davası Ertelendi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan Gold City Blokları'yla ilgili davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Duruşma dosyasına yeni gelen bilirkişi raporunda sanıkların kusurlu olduğu belirtilmesine rağmen mahkeme heyeti, AK Partili müteahhit Mehmet Özkan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların tutuklanma talebini "adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmalarının daha ölçülü olacağı" gerekçesiyle reddetti. Dava, 6 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, AK Partili müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve 97 kişi hayatını kaybetti. Özkan Gold City Blokları ile ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşması öncesi Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 12 akademisyenin imzasının bulunduğu yeni bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi. "Yıkım depremin büyüklüğüyle açıklanamaz" denilen bilirkişi raporunda eksiklikler tek tek sıralandı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmaya, Hatay Cemil Çapar Apartmanı dosyasından tutuklu ve bu dosyadan tutuksuz olan AK Partili müteahhit Mehmet Özkan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. İki sanık, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da takip etti.

Sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmedi, müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Müşteki avukatları yeni gelen bilirkişi raporundaki sanıkların kusurlarına dikkat çekerek, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirleriyle serbest kalmalarının daha ölçülü olacağını karar verdi. Dava, 6 Aralık 2024 tarihine erteledi.

"Biz sanıkların 'olası kastla' yargılanmasını istiyoruz"

Duruşmanın ardından avukatlar ve CHP'li Kara, Hatay Adliyesi önünde açıklama yaptı. Müşteki avukatlarından Seher Eriş, "Duruşmada daha evvel tahliyesi sağlanan sanıkların tekrar tutuklanması talep edildi. Çünkü yeni gelen bir bilirkişi raporu doğrultusunda aslında sanıkların bina inşa edilirken ve bina inşa edildikten sonraki denetim sürecinde usulsüzlükler yapıldığının tespiti vardı. Fakat mahkeme heyeti bu aşamada tutuklu yargılanmalarının değil de adli kontrol tedbirleriyle sanıkların serbest kalmalarının daha ölçülü olacağı kanaatindeydi. Biz bu kanaate katılmıyoruz. Çünkü bu davada olduğu gibi aslında pek çok deprem davasında özellikle Özkan kardeşlerinin de bulunmuş olduğu bazı dosyalarda biz eylemlerin 'bilinçli taksirle' değil 'olası kastla insan öldürme' suçu niteliğinde olduğunu düşünüyoruz bu anlamıyla tutuksuz yargılama sürecine zarar verecektir" diye konuştu.

CHP'li Kara, duruşmanın 6 Aralığa ertelendiğini belirtti. Deprem suçlularının "olası kast" suçundan yargılanması gerektiğini söyleyen Kara, "Bu suçları işleyenlerin olası kast ile yargılanması hukuki sistemi ve adalet açısından bizler için çok sağlıklı olacak. Çünkü Türkiye'nin her bir noktasında Furkan Apartmanı'nda, İsias Otel'de, MCG Tower'da birçok yurttaş ailelerini kaybetti. Büyük bir acı ve elem içerisinde. Bugün tek istedikleri şey suçluların adalet önünde hesap vermeleri. Deprem duruşmalarının tamamını takip etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.