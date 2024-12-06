Özkan Gold City Davasında Duruşma Yapıldı

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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 97 kişinin yaşamını yitirdiği Özkan Gold City blokları davasının duruşmasında, sanık avukatları bilirkişi raporuna itiraz etti, "depremin şiddetine" vurgu yaptı. Müşteki avukatı Ali Kürşat Darcan, binanın altına poligon yapmak için kolon kesildiğini herkesin bildiğini iddia ederek, yargılamanın "taksirle değil, olası kasttan yapılmasını" talep etti.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan Gold City Blokları'yla ilgili davanın dördüncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya başka bir dosyadan tutuklu olan Müteahhit Mehmet Özkan katılmazken; diğer sanıklar ve sanık müdaafileri, müşteki ve müşteki avukatları katıldı. Davada tutuklu sanık bulunmuyor.

"Bilirkişi raporu üstünkörü hazırlandı"

Mehmet Özkan'ın avukatı, bilirkişi raporuna itiraz etti. Bilirkişi raporunun "üstünkörü hazırlandığın"ı ileri süren avukat, binanın 2007 deprem yönetmeliğine göre hazırlandığını kaydetti. Depremin ivmesinin göz ardı edildiği ifade eden Özkan'ın avukatı, "AFAD raporuna göre, deprem ivmesi, dokuz katlı bir binada, dokuz kat kaçak yapıya eşdeğer. Fakat bilirkişi raporlarında bu hiç dikkate alınmıyor" diye konuştu. Sanıklardan İrfan Özkan, "Biz de bu binada kardeşim, yeğenim otuz kişi yaşıyorduk" dedi.

"Eklemeler yapı kullanım izinden sonra yapıldı"

Sanıklardan Şantiye Şefi Halil Kızıldağ'ın avukatı, müvekkilinin 2007 deprem yönetmeliğine uygun çalıştığını ve bir kusuru olmadığını savundu. Asma katta galeri boşluğu olmaması ve sonradan eklemelerin, müvekkilinin kontrol edip, yapı kullanım belgesi verildikten sonra yapıldığını vurgulayan avukat, müvekllinin beraatini talep etti. Müştekilerden Sadiye Oral'ın avukatı Ali Kürşat Darcan, "yargılamanın taksirle değil, olası kasttan yapılması" gerektiğini savundu.

"Zemin etüdü yüzeyden yapıldı"

Bilirkişi raporunu hatırlatan müşteki Avukatı Ali Kürşat Darcan, "Bilirkişi raporuna göre; proje planında beton kalitesi C35 gösterilmiş ama çok daha düşük beton kullanıldığı ortaya çıktı. Etriye aralıkları düşük. Taban mesafesi 2.80 olmalı ama her katta farklı. Statik hatalar var. Statikte merkez noktalar birbirine uzak. Jeoloji ve jeofizik Mühendisleri zemin etüdünü yüzeyden aldı. 20 metre derinlikten alınması gereken zemin etüdü 11.5 metreden alındı" dedi.

"Atış poligonu için kolon kestiler"

Avukat Ali Kürşat Darcan, "enkaz yerdeyken hazırlanan raporve fotoğraflarda binanın kolon kesilmeyle yıkıldığını gösterdiğini" ileri sürdü. Darcan, "Binanın altına poligon yapmak için kolon kesildiğini herkesin bildiğini" savundu.

Yakınlarını kaybeden müşteki yakınları, sanık avukatları konuşurken "yalan söylüyor" diye müdahale etmek istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarının yeniden bilirkişi raporu, müşteki avukatlarının ise sanıklarını tutuklanması taleplerin reddetti. Dava dosyasında bulunmayan Jeoloji mühendisi Necati Orukoğlu ve Jeofizik mühendisi Evren Gümüş hakkında iddianame hazırlanıp, bu davayla birleştirmek için suç duyurusunda bulunulacak. Bir sonraki duruşma 14 Mart'a ertelendi.

"Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum"

Mahkeme sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan ailelerden Sadiye Oral, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Bilirkişi gelmediği için tutuklu yargılanmıyorlardı. Sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu talebi reddedildi. Mevcut raporda kusurlu oldukları aşikar" dedi.

Kızı ve torununu kaybeden Ayfer Bekar, binanın altında spor salonu, onun da altında atış poligonu olduğunu belirterek, "Atış poligonu için kolon kestiler. Altını iyice oymuşlar zeminin. Bu adam hiçbir şey yokken zengin oldu. Bu adamda para çok nereden getirdi Allah bilir. Arsa aldı, inşaat yaptı, ilerledi. Yaptığı birçok yer yıkıldı. Ölene kadar dışarı çıkmasın istiyorum" diye konuştu.