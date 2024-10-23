Özsoy Operası'nın Hikayesini Anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Ankara Galası Yapıldı

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(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Türkiye'nin ilk operası ve Türk kültürünün modernleşmesindeki önemli yapı taşlarından biri olarak kabul edilen Özsoy Operası'nın sahnelenmesinin hikayesini anlatan "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın Ankara galasına katıldı.

Özsoy Operası'nın sahnelenme hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın Ankara galası yapıldı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği filmin galası, Türkiye'nin ilk operası Özsoy'un 1934'de sahnelendiği Resim Heykel Müzesinin Türk Ocağı Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Galaya, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanı sıra CHP'li Selin Sayek Böke, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, CHP Ankara 26. dönem milletvekili Gülsün Bilgehan, Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"İyi ki Cumhuriyet, iyi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk"

Bir buçuk yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından Ankara'da 8 haftada çekilen ve bu yıl 100'üncü yaşını kutlayan Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla beyaz perdeye taşınan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmini eşi Bahar Karakaş Güner ile birlikte izleyen Başkan Güner, "İlk Türk Operası Özsoy'un öyküsünü anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini Özsoy Operası'nın 90 yıl önce ilk kez sahnelendiği dönemin Halkevi Binası, günümüzün Resim ve Heykel Müzesi salonunda filmin değerli oyuncuları ve Ankaralı sanatseverlerle birlikte izledik. Bu güzel yapıt için emek veren ve bizleri o salonda 90 yıl önceye götüren tüm sanatçılarımıza, BKM'ye ve Türkiye İş Bankası'na teşekkür ediyorum. İyi ki Cumhuriyet, iyi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

25 Ekim'de vizyonda olacak

Atatürk'ün direktifleriyle İran Şahı'nın gelişi şerefine besteci ve orkestra şefi Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy Operası'nı besteleme ve sahneye koyma hikayesi, dönemin önemli isimleri besteci Osman Zeki Üngör, Münir Hayri Egeli ve çevresinde gelişen konularla perdeye aktarılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.