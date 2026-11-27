Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Emekliyi, asgari ücretliyi aylardır açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ederken ülkenin 190 milyar dolarını yok eden bu soyguna neden, niçin göz yumdunuz? Bu soygunun kurumları çökertmenin, kuvvetler ayrılığının köküne kibrit suyu dökmenin, adaleti, denge ve denetlemeyi yok etmenin kaçınılmaz sonucu olduğunu artık herkes görüyor" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, 2018'den sonra hükümetlerin üç büyük servet transferine imza attığını söyledi. Bunun birincisinin, 2019 seçimleri öncesinde Merkez Bankası'nın arka kapısından 128 milyar dolar rezervin satılması olduğunu belirten Öztrak, "Birileri milletin dövizlerini kaptı, yükü vatandaşın sırtına bıraktı, bu vatandaşa atılan ilk tokat. İkincisi, 2021'in Eylül ayında 'faiz sebep' dendi, seçime kadar faiz baskılandı, krediye erişebilen bir avuç yandaş ucuz parayla ihya edildi. Kur korumalı mevduatla zenginin dövizine milletin cebinden garanti verildi. Zengin abat, vatandaş perişan oldu, bu da vatandaşa atılan ikinci tokattı" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ ECZACI RAHİME HANIM İLE NORVEÇ VARLIK FONU AYNI TEZGAHTA ÇARPILDI"

Üçüncüsünün Türkiye'nin 2,5 aydır konuştuğu büyük fon soygunu olduğunu dile getiren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin milyarlarca doları yandaş vurguncu, sadık bürokrat, arsız siyasetçi şeytan üçgeninde kayboldu. Sekiz yıldır başını sokacağı bir ev alabilmek için para biriktiren emekli eczacı Rahime Hanım ile Norveç Varlık Fonu aynı tezgahta çarpıldı. Bunu baştan beri 'şeytana uyan birkaç kişinin işi' diyerek, 'hane halkının finansal varlığının şu kadarı', 'borsanın bu kadarı' diyerek küçültmeye çalışıyorsunuz ama mızrak da çuvala sığmıyor. Soygunun ortaya çıkmasından bu yana ülkenin kaybettiği para tam 190 milyar dolar. Emekliyi, asgari ücretliyi aylardır açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ederken ülkenin 190 milyar dolarını yok eden bu soyguna neden, niçin göz yumdunuz? Bu soygunun kurumları çökertmenin, kuvvetler ayrılığının köküne kibrit suyu dökmenin, adaleti, denge ve denetlemeyi yok etmenin kaçınılmaz sonucu olduğunu artık herkes görüyor.

Devriiktidarınız 128 milyar doların hesabını sorabilseydi, ucu AK Parti milletvekillerine ve onun Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı ağabeyine uzanan rüşvet skandalının üstünü örtmeseydi, kendi bakanlığına dezenfektan satan Bakandan hesap sorabilseydi, adı yolsuzluğa karışan 4 Bakan Yüce Divan'a gönderilseydi bu finansal cinayet güpegündüz herkesin gözünün önünde işlenemezdi. Bu cinayeti Hazine ve Maliye Bakanı biliyordu, 'Bazı fonlarda manipülasyon var' diye on ay önce açıkladı. Siz ise her ne kadar sözlerinizin fonların vergilendirilmesiyle ilgili olduğunu söylediyseniz de ilgili bakanın 'Manipülasyon var' dediği yerde çıkıp 'Spekülasyonlara aldırış etmeyin. Fonlar son derece önemli tasarruf mekanizmaları' dediniz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bildiğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak siz bilmiyorsanız o zaman o koltukta oturmanız gerçekten israf olur."

"FON SOYGUNUNU DOSTA, DÜŞMANA GÜVEN VERECEK ŞEKİLDE ÇÖZÜN"

"Fon soygununu dosta, düşmana güven verecek şekilde çözün, örtük kontrollü kuru bırakın, esnek kur stratejisine geçin, daha fazla rezerv yapmayın" diyen Öztrak, bu yapılmazsa milletin sırtına yüklenecek maliyetin her geçen gün biraz daha ağırlaşacağını, kucaklarında nur topu gibi yeni bir kriz bulacaklarına işaret etti. Öztrak, "Şeffaflıktan, hukuka bağlılıktan ve millete hesap vermekten kaçıyorsunuz. 'Soygunun hesabını milletin Meclisi'nde vermeyiz' diyorsunuz. Kamuoyu konuşmasın diye basını kayyuma teslim ediyorsunuz. Bir de üstüne milletin size vermediği belediyelere belediye başkanlarını transfer ederek ya da tutuklayarak ele geçiriyorsunuz; milletin iradesini, milletin seçme hakkını hiçe sayıyorsunuz. Siz belediyelerinize bir eklediğinizi sanırken sandığa giden vatandaş verdiği oyun anlamsızlaştığını düşünüyor, siyasetin meşruiyeti aşınıyor. Meşruiyetine gölge düşen siyaset ise ülkeyi idarede giderek zorlanıyor. Bu dönüyor dolaşıyor, milletin cebini de mutfağını da vuruyor. Neredeyse hepimizi açlık sınırının altına göndereceksiniz" diye konuştu.

"BU BÜYÜK FON VURGUNLARI YAPILIRKEN MALİ İSTİHBARAT YAPILMAMIŞ OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 2026 yılında Türkiye'nin başta organize suçlar, uyuşturucuya bağlı suçlar, insan kaçakçılığı, mali suçlar, okul saldırıları olmak üzere birçok alanda yüksek güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Kılınç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Haraç, uyuşturucu, bahis, kumar ve toplumun güvenliği suç örgütlerinin tehdidi altındadır. Çeteler taktik değiştirmiştir. Hedeflerini önce kurşunlamakta sonra da yurt dışı numaralardan mesajla tehdit etmektedirler. 10 yaşındaki çocuklar çetelere kuryelik yapıyor. Vatandaşları haraca bağlayan bu suç örgütleri içinde devlet görevlileri, hatta Emniyet görevlileri var. 10 ayda 40 bin kişi uyuşturucuya bağlı suçlardan tutuklanmış. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yüzde 31 artış, uyuşturucuya bağlı suçlarda on bir yılda 4 kat artış, sanal kumar bağımlılığında altı yılda 155 kat artış var. Organize suç örgütlerinin işlediği suçlar, uyuşturucu, bahis, kumar bağımlılığındaki artış toplumu adeta rehin almış durumda.

Suç ve bağımlılıkların her geçen yıl katlanarak artması, suçla ve bağımlılıkla mücadelede eksiklikler olduğunu göstermektedir. İstihbarattan siber güvenliğe, yeni nesil suçlardan narkotik operasyonlara, sınır güvenliğinden kentleşmeye kadar birçok unsuru bulunan mücadelenin bütünlük içinde ve ulusal seferberlik ruhuyla yürütülmesi gerekmektedir. Toplumun mücadeleye inanması ve katılması, kurumlara olan güvenin yükseltilmesi suçla mücadelenin en önemli unsurlarındandır. Fonlarla borsaya sokulan kaynağı belirsiz 100 milyarlar, Londra ve Zürih'teki sıcak para hesaplarına aktarılan milyar dolarlar, dolandırılan yüz binlerce vatandaş... Ülkemizin ekonomik güvenliği de tehdit edilmektedir. İsmi hiç duyulmamış şirketlerin borsa değeri ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarının 2-3 katı şişirilirken devlet memuru maaşı alan kişiler bile tek seferde fonlara milyonlar yatırmış, yurt dışındaki hesaplara milyarlarca lira aktarılmıştır. Bu mali hareketlerin fark edilmemesi kabul edilemez. Bu büyük fon vurgunları yapılırken mali istihbarat yapılmamış olması düşünülemez."

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ÜLKENİN TÜMÜNÜN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HALİNE GETİRİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a kendisinin Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı olduğunu dile getiren Kılınç, kendisinden Türkiye Diyanet Vakfı'nın "fondan ne kadar vurgun yediğini" öğrenmek istediklerini kaydetti. İletişim Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamu kurumu sorumluluğuyla görev yapmaktan çok uzak olduğunu ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı ve iktidarın hedeflerine angaje olmuştur. Bir haberdeki habercilik unsurlarının tam ve doğru olup olmadığına bakmaksızın resmi açıklamaya dayanmayan veri, gözlem, kulis ve benzeri unsurları yalanlayarak haberciliği kriminalize etmektedir. İletişim Başkanlığı saray iktidarının doğru kabul ettiği bilgileri tek doğru olarak habercilere dayatmaktadır. İletişim Başkanlığı'nın resmi açıklamalar dışındaki haberleri dezenformasyon olarak damgalamasından vazgeçilmelidir.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 2026 yılında 27 adet dezenformasyonla mücadele bülteni yayınladı. Bu bültenlerde gazetecilerin kulis haberlerini, göç veya ekonomi politikalarına dair saha gözlemlerini yalanlayarak hedef aldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde kimlerin yöneticilik yaptığına bakıldığında, kuruluşu da sorunlu olan bu merkezin nasıl bir yozlaşma içinde olduğu görülecektir. İç siyasal tartışmalarda taraf olan İletişim Başkanlığı uygulamaları kabul edilemez. Kurulduğu 2018 yılından bu yana bütçesi 20 kat artan İletişim Başkanlığı ülkenin tümünün İletişim Başkanlığı haline getirilmelidir."

"HALKIMIZI DAHA DA YOKSULLAŞTIRIYORSUNUZ"

"Türkiye büyüyor" diye övünüldüğünü dile getiren Kılınç, rakamların büyüdüğünü ama halkın yoksullaştığını vurguladı. Halkın yokluk ve yoksulluk içinde olduğunu belirten Kılınç, "Kiracı kirasını ödeyemiyor, halk sağlıklı gıdaya erişemiyor, kredi kartı borçları ödenemiyor, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen gençlerimiz ahlaki riskler altında. Halk geçim sıkıntısı içinde. İleri yaşlı nüfusumuz çok yönlü riskler altında. AKP hastane önlerinde fiziki kuyrukları bitirmekle övündü ama şimdi hastanelerden telefon ve internet üzerinden randevu almak için aylar süren dijital randevu kuyrukları var. Gelişmeyi büyüme rakamlarıyla gayrisafi milli hasıla büyümeleriyle tarif ediyoruz. Oysa, günümüz dünyasında ülkelerde büyüme yüksek kaliteli gelişme olarak değerlendiriliyor. Bırakın yüksek kaliteli büyümeyi, birçok alanda gelişmiyor, geriliyoruz. Ülkede yoksulluğu azaltmıyor, yolsuzlukları önlemiyorsunuz, halkımızı daha da yoksullaştırıyor, yoksulluğu daha da derinleştiriyorsunuz" şeklinde konuştu.