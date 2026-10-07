Öztunç, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına 'ödülünü aldı' dedi - Son Dakika
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Öztunç, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına 'ödülünü aldı' dedi

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Öztunç, Cemil Tugay\'ın AK Parti\'ye katılmasına \'ödülünü aldı\' dedi
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CHP Milletvekili Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, Tugay'ın değişimi destekleyip İzmir koltuğuyla ödülünü aldığını söyledi. Öztunç, taktirini İzmir halkının yapacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Eski yönetimin kendisini aday yapmayacağını bilen Tugay, değişimi destekledi ve ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuyla aldı. Kim neden aday yaptı tartışmasına girmeyeceğim. Onun taktirini ve gereğini İzmir halkı elbet yapacaktır" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Genel Başkan Yardımcısı olduğum 2022 yılında, Cemil Tugay Karşıyaka Belediye Başkanı iken Çiğli ile Karşıyaka arasında Karşıyaka sınırlarındaki flamingoların yuvası olan bir alanı Cengiz Holdinge termal tesisleri için peşkeş çekmek istemişti. O günlerde Çevreden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak İzmir'e gitmiş ve bu kararından vazgeçmesi gerektiğini aksi durumda kendisini partiden ihraç edeceğimizi söylemiştim. Önce direndi ardından mecburen projeyi iptal etti. Ancak kendisi bir daha CHP'den Karşıyaka belediye başkanlığına aday yapılmayacağını anladı.

"TUGAY DEĞİŞİMİ DESTEKLEDİ VE ÖDÜLÜNÜ ALDI"

Sonra kurultay süreci yaşandı. Eski yönetimin kendisini aday yapmayacağını bilen Tugay, değişimi destekledi ve ödülünü İzmir Büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuyla aldı. Devamında Cengiz Holding ile ilişkilerini daha da arttırdı. Şimdi ise AKP'ye kaçtı, gitti. O günlerden ne olduğu belliydi. Kim neden aday yaptı tartışmasına girmeyeceğim. Onun taktirini ve gereğini İzmir halkı elbet yapacaktır. Ancak tarihe not düşmek adına bu gerçeğin bilinmesini de istiyorum."

Kaynak: ANKA
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