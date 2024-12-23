Öztunç\'tan Eğitim ve Sağlık Bütçesine Sert Eleştiri

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(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iktidarın eğitime ve sağlığa ayırdığı bütçeyi eleştirerek, "Tek adam düzeni temel hak olan ve ücretsiz olması gereken eğitim ve sağlık sistemini iflas ettirmiştir. Ekonominin başındaki zat vatandaşla dalga geçer gibi bir de tasarruf edin diyor" ifadesini kullandı.

2025 Bütçesinden Milli Eğitim Bakanlığı'na 2 trilyon 186 milyar TL, Sağlık Bakanlığı'na ise 1 trilyon 20 milyar 317 milyon TL bütçe ayrıldı. CHP'li Öztunç, iktidarın eğitim ve sağlığa ayırdığı bütçeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl devlet, özel sektör ve ailelerle birlikte toplam eğitim harcamaları yüzde 92,5 oranında artarak 1 trilyon 130,8 milyar liraya (47 milyar 541 milyon dolar) yükseldi. Ailelerin cepten yaptığı eğitim harcamaları ise yüzde 51,1 oranında artarak 88,9 milyar lira olurken geçtiğimiz yıla göre geriledi.

Ailelerin cepten yaptığı eğitim harcamalarının toplam eğitim harcamaları içerisindeki payı yüzde 10'dan yüzde 7,9'a kadar geriledi. Eğitim harcamaları enflasyon nedeniyle son yıllarda oldukça yüksek bir hızda artarken, ailelerin çocuklarının eğitimine giderek daha az pay ayırmaları, hayat pahalılığından kaynaklanıyor. Gelir artışı hayat pahalılığını karşılayacak düzeyde olmayan aileler, beslenme, barınma ve sağlık gibi çok daha kısa vadeli gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla eğitime daha az para ayırmak zorunda kaldı. Vatandaşı sefalete mahküm eden, çocuklarının iyi bir eğitim alamamasının tek müsebbibi Erdoğan'ın getirdiği bu sistemdir, paran varsa iyi eğitim ve iyi sağlık hizmeti, paran yoksa eğitim de yok sağlık da yok.

Geçen yıl öğrenci başına eğitim harcaması yüzde 95 oranında artarak 49 bin liraya (2 bin 62 dolar) yükseldi. Geçen yıl eğitim için yapılan toplam harcamanın milli gelire oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4,3'e, devletin yaptığı harcamanın milli gelire oranı ise yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıktı.

Sağlık bütçesine tepki...

Türkiye'nin toplam sağlık harcamaları devlet, özel sektör ve ailelerle birlikte 2023 yılında yüzde 105 oranında artarak 1 trilyon 224 milyar liraya yükseldi. Bu harcamanın 964 milyar liralık kısmını bir önceki yıla göre yüzde 108 oranında artan Devletin harcamaları oluştururken, hane halkının kendi cebinden sağlığa yaptığı harcama ise yüzde 97,2 oranında artarak 221 milyar lirayı buldu.

2011-2012 yıllarında yüzde 15'lere kadar gerileyen ailelerin sağlık için cepten yaptığı harcamanın toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı 2022 yılında yüzde 18,5'e kadar yükselmişti. 2023 yılında ise yüzde 17,8 olarak hesaplandı. Sağlık harcamalarının milli gelire oranı da yüzde 4'ten yüzde 4,7'ye, kişi başına sağlık harcaması ise 7 bin 141 liradan (431 dolar) 14 bin 582 TL'ye yükseldi. Oluşan bu tablonun bütün yükünü vatandaşa yüklemek, vicdansızlıktır. Tek adam düzeni temel hak olan ve ücretsiz olması gereken eğitim ve sağlık sistemini de iflas ettirmiştir. Ekonominin başındaki zat vatandaşla dalga geçer gibi birde tasarruf edin diyor."