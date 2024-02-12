Pakistan Başbakanı Seçim Sonuçlarındaki Gecikmeyi Savundu

Güncel

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 8 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimlerde "hile yapıldığına" yönelik iddiaları reddederek "Seçim sonuçlarının geç açıklanması hile yapıldığı anlamına gelmez." dedi.

Başkent İslamabad'daki Başbakanlık Ofisi'nde yerli ve yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kakar, seçim sonuçlarına ilişkin medya kuruluşlarının "erken ve doğrulanmamış" tahminlerinin "kafa karışıklığı" oluşturduğunu belirtti.

8 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimlerde "hile yapıldığına" yönelik iddiaları reddeden Kakar, "Seçim sonuçlarının geç açıklanması hile yapıldığı anlamına gelmez." dedi.

Kakar, sonuçların açıklanmasındaki gecikmenin 92 binin üzerindeki oy verme noktasında sonuçların derlenmesine ilişkin özel prosedürlerden kaynaklandığını ifade etti.

Sonuçların 36 saat içerisinde açıklandığını öne süren Kakar, 2018 seçimlerinde sonuçların 66 saat sonra duyurulduğunu anımsattı.

İsveç'te seçim sonuçlarının açıklanmasının 10 veya 11 gün sürdüğünü dile getiren Kakar, Endonezya'da ise seçim sonuçlarının yaklaşık 1 ayda açıklandığını söyledi.

Pakistan'da 8 Şubat'ta gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerine ilişkin resmi sonuçlar 11 Şubat'ta açıklanmıştı.

Pakistan ordusunun seçimlerle ilgili açıklaması

AA muhabirinin sorusuna da cevap veren Kakar, Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'in Ulusal Meclis'e giren partileri ve parlamentodaki durumu gördüğünü ifade etti.

Munir'in, söz konusu partilerin bir araya gelip bir hükümet oluşturmasını istediğini belirten Kakar, "Munir'in ifadelerine bunun dışında bir anlam yüklememek lazım." diye konuştu.

Munir, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Pakistan'ın çeşitlilik arz eden yönetim yapısı ve çoğulculuğunun "tüm demokratik güçlerden oluşan birlik hükümeti tarafından iyi şekilde temsil edileceğini" ifadelerini kullanmıştı.

"Tüm siyasi partilere eşit şartlar sağlandı" vurgusu

Kakar, seçimlerde tüm siyasi partilere eşit şartlar sağladığını, seçimlerin "özgür ve adil" bir şekilde yapıldığını ifade ederek, 60 milyonun üzerinde seçmenin serbest bir ortamda istedikleri milletvekiline oy verdiğini kaydetti.

Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli çok sayıda bağımsız milletvekilinin ulusal ve eyalet meclislerinde en büyük tek grup olarak ortaya çıktığını anımsatan Kakar, mevcut sonuçların şeffaflığı ve seçimlere herhangi bir müdahale olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Kakar, herhangi bir kuruluşun, siyasi grubun ya da bireyin lehine çalışan veya bunun tam aksini yapan bir kurumsal mekanizma olmadığını dile getirdi.

Batılı ülkelerden gelen tepkiler

Kakar, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden gelen seçim sürecine ilişkin tepkilere değinerek "Onları (seçim sistemindeki) iç kusurları nedeniyle eleştirmek istemiyoruz çünkü bu onların iç sorunu. Bununla kendileri ilgilenmelidir. Benzer şekilde, bu bizim iç meselemiz ve bırakın biz kendimiz halledelim." dedi.

Seçimlerle ilgili herhangi bir iddia varsa bunu herhangi bir ülkenin taleplerine göre değil, Pakistan yasalarına göre inceleyeceklerini dile getiren Kakar, vatandaşların taleplerinin hükümet için daha önemli olduğunu belirtti.

Kakar, bazı ABD Kongre üyelerinin Pakistan'daki seçimler hakkındaki tepkilerine değinerek, bu kişilerin Gazze'de olan bitenler hakkında tek kelime etmediğini ancak Pakistan ile ilgili konuştuklarını kaydetti.

Güvenlik tehditleri

Seçimden önce çok sayıda tehdit alındığına ve Belucistan'da 28 kişinin yaşamını yitirdiği 2 farklı saldırıya atıfta bulunan Kakar, güvenlik sebebiyle seçim günü cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin askıya alındığını söyledi.

Kakar, halkın olası tehditlerden korunması için böyle bir karar aldıklarını vurgulayarak, "Vatandaşların güvenliğinden taviz veremezdik." dedi.

Pakistan'ın istikrarlı bir ülke olduğuna işaret eden Kakar, barışçıl gösteriler yapmanın halkın demokratik hakkı olduğunu ancak durumun anarşi ve kaosa dönüşmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

Kakar, elektronik oylama makinelerinin devreye sokulması gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin görüşlerine katıldığını ifade ederek, siyasi partilerin bir sonraki parlamentoda bu konu üzerinde yoğun tartışmalar yürütmesi gerektiğine işaret etti.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını dün açıklamıştı.

Ulusal Meclis seçimlerini, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamlamıştı.