Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır." dedi.

Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve heyetini, Pakistan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Şerif, "Türkiye ile Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri olmayan bir ilişki vardır. Bu ikili ilişki, Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra tesis edilmiş bir ilişki olmakla kalmadı. Tam tersine, yüzyıllar öncesine dayanan büyük bir dostluk ve büyük bir kardeşlik ilişkisi gelişmiş bulunmaktaydı." ifadelerini kullandı.

Şerif, alt kıtanın Müslümanlarının, Türkiye'de Kurtuluş Savaşı esnasında bağımsızlıkları için mücadele edenlere desteklerini sunabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

İki ülkenin her zorlukta birbirinin yanında olduğunu belirten Şerif, "Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk." dedi.

Pakistan'ın Pencab eyaletinde 2010'da meydana gelen sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bölgeyi ziyaret ettiğine ve Türkiye'nin, okulların, evlerin yeniden inşasına destek verdiğine değinen Şerif, "Bu felaketlerden bahsetmişken, özellikle Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin çok bilinen bir dörtlüğünü hatırlamak istiyorum sizlerle birlikte, 'Şefkatte güneş gibi ol, cömertlikte nehir gibi ol.'" dedi.

Şerif, iki ülke ortaklığının en temel yapı taşlarını oluşturan unsurların, her daim geçerliliğini koruyacağına olan inancının tam olduğunu kaydederek, "Çünkü Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk, hakikaten her zaman güçlenmeye devam etmiş ve her zaman da güçlenmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz şartlar itibariyle ikili ilişkilerimizin de yepyeni bir safhaya doğru evriliyor olmasını görmek de bu şiar doğrultusunda bizleri çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, dünya çapında en hızlı büyüyen ülkelerin başında gelmekte"

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir lider olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sizin vizyonunuz, sizin açıklığınız ve dürüstlüğünüz, Türkiye'yi tam anlamıyla geçtiğimiz yıllar içerisinde dönüştürdü. Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte. Siz her anlamda liderlik yaptınız, ülkenizin dönüşümünde ama her fırsatta, elinize geçen her koşulda Müslüman halkların, özellikle mazlumların haklarını savunmaya devam ettiniz. Bu Filistin halkı olsun, Gazze ya da Keşmirliler olsun. Her zaman sizin söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından, çok büyük bir dikkatle dinledi ama aynı zamanda siz mazlumların hakkını savunurken, sessinizi yükselttiğinizde bütün dünya sizi net bir şekilde duydu."

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Sizler işgal altındaki Cammu-Keşmir bölgesinde yaşayan halka dikkat çektiniz ve bu konuda duruşunuzu net bir biçimde ortaya koydunuz ve o halkın yanında oldunuz." ifadelerini kullanan Şerif, ülkesinin de benzer bir şekilde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pozisyonuna ilişkin, çok net bir duruş sergilediğini ve her zaman Türkiye'nin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Teröre karşı mücadele

Pakistan halkıyla verilen mücadeleye destek verdiği için Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Halkımız ve silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı ciddi bir mücadele verirken, Pakistan ve Türkiye'nin ortak düşmanı olan terörizme bertaraf etmek için ciddi biçimde kayıplar yaşarken, bu noktada her zaman sizlerin desteğini yanımızda hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz." dedi.

Şeref, Afganistan kaynaklı terör saldırılarıyla mücadele ettiklerini, Afganistan'ın bu mücadeleye katkı sağlaması gerektiğinin altını çizerek, "Terörizmin Afganistan'dan yayılmasını istemiyoruz." dedi.

Ticaret, yatırım, savunma işbirliği gibi alanlarda bugün onlarca mutabakat zaptı ve özel anlaşmalar imzalandığını aktaran Şerif, "Özel ekonomik bölgenin kurulması hem Türk hem Pakistan iş dünyasına yatırım konusunda böyle bir fırsat sunulabilmesi, imalat, sanayi noktasında bütün kapasitemizi kullanabilmemize imkan verilebilecek olan girişimlerin yapılması bizleri çok mutlu ediyor." ifadeleriyle, işbirliğinin büyümesinden kıvanç duyduğunu vurguladı.