Pakistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Pakistan'da Britanya Hindistanı'ndaki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümü, başkent İslamabad'da düzenlenen askeri geçit töreniyle kutlandı.
Azerbaycan ve Çin askerlerinin de yer aldığı askeri geçit töreni, Pakistan devlet televizyonu PTV'de yayımlandı.
"23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla düzenlenen, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif'in katıldığı törende Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman da onur konuğu olarak yer aldı.
Shaheen I, II, ve III füzelerinin yanı sıra Ghouri, Babar ve Nasr füzelerinin de sergilendiği törende Cumhurbaşkanı Zerdari konuşma yaptı.
Pakistan'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediğini belirten Zerdari, "Biz, barışçıl ve sorumluluk sahibi bir nükleer ülkeyiz ancak şunu da belirtmeliyim ki egemenliğimizden de taviz vermeyeceğiz. Milletimiz ve askeri gücümüz herhangi bir saldırganlığa cevap vermeye her zaman hazırdır. Ülkemizi istikrarsızlaştıran hiçbir grup veya teröristin girişimine müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Zerdari, Türkiye, Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer dost ülkelere zor zamanlarında yanlarında oldukları için teşekkür etti.
Kutlamalar dolayısıyla başkent İslamabad'da 31, 4 eyalet başkentinde ise 21 pare top atışı yapıldı.
Karaçi kentindeki Muhammed Ali Cinnah'ın "Mezar-ı Kaid" ile Lahor kentindeki Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in "Mezar-ı İkbal" olarak bilinen anıt mezarlarında nöbet değişim töreni gerçekleştirildi.
Lahor'da 23 Mart 1940'ta toplanan Tüm Hindistan Müslüman Birliği, Britanya Hindistanı'ndaki Müslümanlar için ayrı devlet talebini içeren Lahor Tasarısı'nı kabul etmişti.
Tasarının kabulünün yıl dönümü, Pakistanlılarca her sene kutlanıyor.
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