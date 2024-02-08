Pakistan\'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

Pakistan ordusu, seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, seçim günü, çoğu Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde olmak üzere 51 "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırılarda 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.
Çıkan çatışmalarda 5 "teröristin" etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, çok sayıda potansiyel tehdidin de bertaraf edildiği vurgulandı. Açıklamada, 137 bin askerin ve paramiliter birliğin ve 7 bin 800 hızlı müdahale gücünün, yaklaşık 6 bin hassas oy verme noktasında seçimlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildiği kaydedildi.
Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için seçimlerin düzenlendiği Pakistan'da oy sayımı devam ederken, sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabet göze çarpıyor.
Ulusal basının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, ülke genelinde PTI'nın bağımsız milletvekilleri seçimi önde götürüyor. Eski Başbakan Han'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PTI'nın bağımsız milletvekillerinin seçimleri açık ara önde götürdüğü ifadesi paylaşıldı.
PML-N'den ise seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.
Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.
Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.
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Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
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Son Dakika › Güncel › Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı - Son Dakika
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