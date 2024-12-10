Pakistan'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
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Pakistan'dan İsrail'e Sert Kınama

Pakistan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve işgalini güçlü bir şekilde kınadı.

10.12.2024 18:49
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Pakistan, İsrail'in, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye yönelik saldırı ve ülke topraklarını "yasa dışı şekilde gasbetmesini" şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalci eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan, İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırısını ve Suriye topraklarını yasa dışı şekilde gasbetmesini mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bu saldırının uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka açıkça meydan okumaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal etmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakını hükümsüz ve geçersiz ilan eden 497 sayılı BMGK kararına olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği ve İsrail'in güç kullanarak toprak elde etmesini reddettiği belirtilen açıklamada, BMGK dahil uluslararası toplum, İsrail'in cezasız kalmasına, uluslararası hukuku defalarca ihlal etmesine ve bölge ülkelerine yönelik saldırganlığına son vermek üzere acil ve kararlı adımlar atmaya çağırıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Filistin toprakları ve Suriye'nin Golan Tepeleri dahil işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmeden Orta Doğu'da barışın tesis edilemeyeceğine işaret edildi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsrail bugün, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokulmuştu.

İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail ordu radyosunun bugünkü haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" belirtilmişti.

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu paylaşılan haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

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