Pakistan'dan İsrail Saldırılarına Kınama

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Pakistan, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine ve Lübnan'ın doğusundaki Baalbek ve Beka'ya düzenlediği saldırıları kınadı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, haftalık basın toplantısında, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Baloch, Pakistan'ın, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine ayrım gözetmeyen ve Lübnan'daki Baalbek ve Beka'ya düzenlediği ve can kayıplarının olduğu saldırılarını şiddetle kınadığını ifade etti.

Baloch, İsrail'in bu saldırılarının çok fazla ölüme neden olduğunu ve insanların yerinden edildiğini belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 822 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 bin 163 Filistinli öldü.