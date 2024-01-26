 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, komşu ülkelere sert mesajlar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, komşu ülkelere sert mesajlar verdi

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği etkinlikte, Hindistan, İran ve Afganistan'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Munir, Afganistan'ın tamamının mahvedilebileceğini belirtirken, Hindistan'ın Pakistan'ın bağımsızlığını kabullenmediğini ve İran'ın saldırılarına karşı uygun cevabı alacaklarını ifade etti. Ayrıca Munir, Belucistan'daki ayrılıkçı hareketlerin Afganistan tarafından desteklendiğini ve Kabil'in Pakistan'a dostluk göstermediğini savundu. İran ile Pakistan arasındaki gerginlik ise devam ediyor.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, komşu ülkelere sert mesajlar verdi
26.01.2024 - 14:37,
Abone Ol

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği etkinlikte, komşu ülkelere sert mesajlar verdi.

The Tribune Express gazetesinin haberine göre, Orgeneral Munir, başkent İslamabad'da üniversite öğrencileriyle düzenlenen oturumda, Hindistan, İran ve Afganistan'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Munir, "Tek bir Pakistanlının emniyeti ve güvenliği söz konusu olduğunda, tüm Afganistan mahvedilebilir." dedi.

Pakistan'ın 50 yıl boyunca 5 milyon Afganistan vatandaşına gıda sağladığına dikkati çeken Munir, "Konu çocuklarımıza geldiğinde, onlara saldıranların peşine düşeceğiz." ifadesini kullandı.

Munir, Belucistan'daki ayrılıkçı hareketlerin, Afganistan tarafından uzun süredir desteklendiğini iddia ederek, Kabil'in Pakistan'a asla dostluk göstermediğini savundu.

Pakistan'ın bağımsızlığının ardından Birleşmiş Milletler'e (BM) üye olmasına sadece Afganistan'ın karşı çıktığını anımsatan Munir, Pakistan halkının tarih okumadığını kaydetti.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

"Bizi sırtımızdan bıçaklayamazsınız"

Hindistan ile de ilişkilerle ilgili Munir, Yeni Delhi'nin Pakistan'ın bağımsız bir devlet olmasını kabullenemediğini belirterek, "Peki bu durumda biz, Hindistan ile nasıl uzlaşalım." dedi.

Munir, İran'ın Pakistan'a füze saldırılarına atıfta bulunarak, "Bizi sırtımızdan bıçaklayamazsınız. Eğer bunu yaparsanız, uygun cevabı alırsınız." dedi.

Orgeneral Munir, kimsenin Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal edemeyeceğini kaydetti.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.

Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirmişti.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken, ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Afganistan, Pakistan, İran, Kara, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, komşu ülkelere sert mesajlar verdi - Son Dakika


15:18
İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?

Son Dakika
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, komşu ülkelere sert mesajlar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement