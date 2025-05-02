Pakistan, Mahsur Vatandaşları Kabul Edecek

Pakistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Wagah-Attari sınırının Hindistan tarafında mahsur kalan vatandaşlarını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

"Associated Press of Pakistan"ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şevket Ali Han, yaptığı yazılı açıklamada, Wagah-Attari sınırından son geçişin nisan sonunda yapıldığına dair yerel basında yer alan haberlere değindi.

Sınır kapısının halen kullanılabildiğini kaydeden Han, son geçiş tarihinin 30 Nisan ve bazı Pakistanlıların Attari-Wagah'ta mahsur kaldığına dair raporların farkında olduklarına işaret etti.

Han, "Hindistan'ın, (Wagah-Attari) sınırı kendi taraflarından geçişe izin vermesi durumunda vatandaşlarımızı kabul etmeye açığız. Wagah sınırı, gelecekte de Pakistanlılar için açık kalacak." ifadelerini kullandı.

Sözcü Han, Hindistan yönetiminin, Pakistan vatandaşlarına yönelik vizeleri iptal etme kararının bölgede ciddi insani zorluklar oluşturduğunu belirtti.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Wagah-Attari sınır kapısı kapatılmış, bu sınır kapısından geçiş yapanlara en geç 1 Mayıs'a kadar aynı rotayı kullanarak geri dönebilecekleri açıklanmıştı.