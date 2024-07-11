Pakistan ve Azerbaycan Ticaret Hacmini Ele Aldı - Son Dakika
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Pakistan ve Azerbaycan Ticaret Hacmini Ele Aldı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslamabad'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ele aldı. Aliyev ve Şerif, görüşmenin detaylarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev, Azerbaycan ve Pakistan'ın, ikili ilişkilerini 'ekonomik ortaklığa' yükseltme konusunda mutabık kaldığını ifade etti. Şerif ise Azerbaycan ve Türkiye'nin, Cammu Keşmir konusunda kendilerine her zaman destek veren dost ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

11.07.2024 23:15
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İslamabad'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ele aldı.

Aliyev ve Şerif, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmenin detaylarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Aliyev, Azerbaycan ve Pakistan'ın, ikili ilişkilerini "ekonomik ortaklığa" yükseltme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Karabağ Savaşı'nda Pakistan'ın desteğinin "kendilerine daha fazla güç verdiğini" belirten Aliyev, "Pakistan ve Türkiye, Karabağ konusunda Azerbaycan'ı her zaman destekleyen ülkelerdir. Azerbaycan'ın bu iki ülkeyle eşsiz bir ilişkisi var." dedi.

Pakistan'ın Azerbaycan için Ermenistan ile diplomatik ilişki kurmamasına da değinen Aliyev, Cammu Keşmir konusunda Pakistan'a verdikleri desteği dile getirerek, "Adalet ve uluslararası hukuk için Keşmir halkının yanındayız. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şerif, Cammu Keşmir meselesine "tutarlı" desteklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür ederek, iki müttefikin Cammu Keşmir ve Karabağ konusunda tüm bölgesel ve uluslararası forumlarda birbirlerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

"Ticaret, bilgi teknolojisi, turizm, telekomünikasyon ve maden kaynakları" gibi sektörlerdeki projelerin hayata geçirilmesine ilişkin strateji oluşturmak amacıyla ortak bir komite kurulduğunu ifade eden Şerif, iki ülke arasındaki 100 milyon dolarlık güncel ticaret hacminin gerçek ticaret potansiyelini yansıtmadığını kaydetti.

Şerif, gelecek yıllarda söz konusu ticaret hacminin "milyonlarca dolar" arttırılmasında kararlı olduklarını söyledi.

Pakistan Başbakanı ayrıca Azerbaycan ve Türkiye'nin, Cammu Keşmir konusunda kendilerine her zaman destek veren dost ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Azerbaycan Ticaret Hacmini Ele Aldı - Son Dakika

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