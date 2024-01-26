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Pakistan ve İran Büyükelçileri görevlerine döndü - Son Dakika
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Pakistan ve İran Büyükelçileri görevlerine döndü

Pakistan ile İran arasında yaşanan hava saldırılarının ardından geri çağrılan büyükelçiler, görevlerine dönmek üzere ülkelerine geri döndü. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran Büyükelçisi'nin İran'a gittiğini belirtti. İran'ın İslamabad Büyükelçisi de aynı gün görevine başlayacak. İki ülke, büyükelçilerin 26 Ocak'a kadar görevlerine dönebilecekleri konusunda anlaşmıştı. Gerginlik, İran'ın Pakistan topraklarına düzenlediği saldırıyla başlamıştı.

Pakistan ve İran Büyükelçileri görevlerine döndü
26.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 13:29
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Pakistan ile İran arasında karşılıklı yaşanan hava saldırılarının ardından 17 Ocak'ta geri çağrılan Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi, bugün görevine başlamak üzere İran'a döndü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, AA muhabirine, Tahran Büyükelçisi'nin görevine başlamak üzere İran'a gittiğini söyledi.

Kaynaklar, İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bugün görevine başlayacağını belirtti.

22 Ocak'ta Pakistan ve İran, iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak'a kadar görevlerine dönebilecekleri konusunda mutabık kalmıştı.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.

Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirmişti.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

İran, 15 Ocak'ta da terör örgütleri ve İsrail istihbaratını hedef alma gerekçesiyle Irak'ın kuzeyine füze saldırıları düzenlemişti. Iraklı yöneticiler İran'a sert tepki gösterip gerekçelerin mesnetsiz olduğunu ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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