Pakistan ve İran'dan Ortak Açıklama

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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent İslamabad'da bir araya geldi.

İkili, İslamabad'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Konuk Bakan Erakçi, İsrail'in İran'a 26 Ekim'de düzenlediği saldırıyla "agresif doğasını" gösterdiğini kaydederek, "İsrail rejiminin aksine İran, gerilimi tırmandırma peşinde değil ancak Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru savunma hakkımızı saklı tutuyoruz ve İsrail'in saldırganlığına kesinlikle uygun bir zamanda ve uygun şekilde, çok ölçülü ve çok hesaplı şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze'de "bariz şekilde" suç ve soykırım işlediğini ifade eden Erakçi, uluslararası toplumun Tel Aviv'in "bölgesel ve küresel barışı tehlikeye atan" soykırım ve saldırganlık eylemlerini durdurmada başarısız olduğunu söyledi.

Erakçi, "İslam ülkelerinin Filistin'deki krizi görüşmek ve Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için çaba sarf ettiğini" dile getirerek, "Yaklaşan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bu zulmü durduracak, Gazze ve Lübnan halkının acılarını hafifletecek bir çözüm için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile bölgedeki terörizm konusunu da görüştüklerini aktaran Erakçi, teröre karşı bölge ülkeleriyle işbirliği yoluyla mücadele etme taahhütlerini yinelediklerini belirtti.

"İşgalci güçlerin, (Filistinlilerin) kendi kaderini tayin etme hakkını terörizmle bir tutma eğilimini reddediyoruz"

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da ikilinin İsrail'in Orta Doğu'daki "sınır tanımaz askeri saldırganlığını, masum sivillere yönelik soykırım eylemlerini, işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve BM Şartı'nı ihlal eden ve bölgedeki tüm gerginliklerin temel nedenini oluşturan yasa dışı adımlarını" kınadığını belirtti.

Pakistan'ın 1967 öncesi sınırlara dayalı Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini yineleyen Dar, "İşgalci güçlerin, (Filistinlilerin) kendi kaderini tayin etme hakkını terörizmle bir tutma eğilimini reddediyoruz ki bu, işgallerini ve ırkçı politikalarını uzatmak için bir manevradan başka bir şey değil." diye konuştu.

Dar, İranlı mevkidaşı ile sınır yönetimi alanında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını kaydederek terör ve aşırıcılığın bölgede barışa tehdit oluşturduğunu ve bu tehditlerin ortadan kalkması için ortak çaba gösterme taahhüdünde bulunduklarını belirtti.