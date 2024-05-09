Pakistan ve Katar, ekonomik işbirliğini arttırma kararı aldı

Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Katar Hükümeti Dışişleri Danışmanı Muhammed bin Abdülaziz el-Huleyfi, ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini arttırma kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Yatırım Otoritesi yetkililerinin eşlik ettiği Huleyfi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yaptığı günübirlik ziyaretinde Dar ile bir araya geldi.

Huleyfi ve Dar, Gazze'deki durum, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Dar, Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanması için aktif arabuluculuk rolü üstlenmesini takdir etti.

Bakan Dar, bölgede barışın ancak 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, yaşayabilir, egemen ve bütün bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla sağlanabileceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım bağlarının gözden geçirildiği ve enerji, madencilik ve havacılık sektörlerdeki işbirliğinin arttırılması kararı alındığı kaydedildi.