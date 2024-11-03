Palancıoğlu, Ürdün'de Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Palancıoğlu, Ürdün'de Türkiye'yi Temsil Edecek

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, ARLEM toplantısında Türkiye'yi temsil edecek.

03.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ürdün'de düzenlenecek Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) toplantısına katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, 4- 6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi 3 farklı görevde temsil ettiğini anımsatan Palancıoğlu, geçen haftalarda Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Toplantısı'na katıldığını aktardı.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi yine Türkiye Ulusal Heyetinde dört asil üyeden birisi olarak Ürdün'ün Amman şehrinde gerçekleştirilecek ve pazartesi başlayıp çarşamba günü tamamlanacak olan Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantısına 15. Genel Kurula ülkemizi temsilen iştirak edeceğim. Burada önemli konulardan biri, bundan sonra dünyanın en önemli gündem maddelerinden olacak iklim değişikliği ve özellikle suyla ilgili planlar. Özellikle Asya ve Afrika ülkelerinin, ülkemizin ve Orta Doğu'nun en önemli gündem maddesi içme ve kullanma suyu. Dolayısıyla bunlarla ilgili gündem maddeleri olacak. Ülkemizin hassas olduğu konulardan biri olan Akdeniz konusu ve diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız ve ülkemizi temsil edeceğim."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Palancıoğlu, Politika, Akdeniz, 6 Kasım, Türkiye, Güncel, Çevre, Dünya, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palancıoğlu, Ürdün'de Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
01:47 Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
00:47 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı
20:49 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 11:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: Palancıoğlu, Ürdün'de Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.