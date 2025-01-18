Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Kartalkaya'da 102, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 81, Uludağ'da 68, Sarıkamış'ta 65, Mersivan'da 56, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 50, Hakkari'de 49, Davraz'da 39, Çambaşı'nda 37, Hesarek'te 35, Ilgaz'da 24, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 19, Yıldıztepe ve Murat Dağı'nda 18, Yalnızçam'da 17, Saklıkent'te 14 ve Denizli'de 12 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|18.01.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|P
|-11
|-6
|Ergan
|P
|-7
|-1
|Kartalkaya
|P
|-8
|-1
|Palandöken 2
|P
|-12
|-5
|Nemrut
|P
|-6
|-1
|Uludağ
|PB
|-1
|4
|Sarıkamış
|P
|-8
|-3
|Mersivan
|KY
|-4
|0
|Erciyes
|P
|-8
|-1
|Yıldız Dağı
|P
|-4
|1
|Hakkari
|P
|-19
|-3
|Davraz
|S
|-5
|4
|Çambaşı
|KY
|-5
|-1
|Hesarek
|P
|-10
|-2
|Ilgaz
|P
|-7
|0
|Gevaş Abalı
|P
|-7
|1
|Yedikuyular
|AB
|-5
|5
|Yıldıztepe
|P
|-7
|1
|Murat Dağı
|PB
|-6
|4
|Yalnızçam
|HKY
|-12
|-6
|Saklıkent
|S
|-1
|7
|Denizli
|S
|-4
|5
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de 130 cm Kar Kalınlığı - Son Dakika
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