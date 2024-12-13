Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 80, Kartalkaya'da 71, Konaklı'da 70, Yıldız Dağı'nda 50, Erciyes'te 45, Hakkari'de 33, Çambaşı'nda 27, Zigana'da 26, Nemrut'ta 25, Mersivan'da 16, Sarıkamış'ta 15, Haserek'te 13, Yalnızçam'da 9, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 6, Akdağ'da 4, Uludağ'da 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|13.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-7
|-5
|Ergan
|KY
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-7
|-6
|Konaklı
|KY
|-7
|-5
|Yıldız Dağı
|KY
|-1
|-1
|Erciyes
|HKY
|-8
|-4
|Hakkari
|KY
|-10
|-5
|Nemrut
|ÇB
|-4
|-3
|Çambaşı
|KY
|-5
|-2
|Yıldıztepe
|P
|-5
|-4
|Yalnızçam
|KY
|-14
|-6
|Haserek
|ÇB
|-7
|-2
|Sarıkamış
|ÇB
|-10
|-4
|Ilgaz
|KY
|-6
|-4
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika
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