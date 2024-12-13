Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 80, Kartalkaya'da 71, Konaklı'da 70, Yıldız Dağı'nda 50, Erciyes'te 45, Hakkari'de 33, Çambaşı'nda 27, Zigana'da 26, Nemrut'ta 25, Mersivan'da 16, Sarıkamış'ta 15, Haserek'te 13, Yalnızçam'da 9, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 6, Akdağ'da 4, Uludağ'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken KY -7 -5 Ergan KY -5 -1 Kartalkaya KY -7 -6 Konaklı KY -7 -5 Yıldız Dağı KY -1 -1 Erciyes HKY -8 -4 Hakkari KY -10 -5 Nemrut ÇB -4 -3 Çambaşı KY -5 -2 Yıldıztepe P -5 -4 Yalnızçam KY -14 -6 Haserek ÇB -7 -2 Sarıkamış ÇB -10 -4 Ilgaz KY -6 -4 (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu) (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA