Palandöken'de Termometreler -13,5 Dereceyi Gösterdi

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İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

Palandöken'de termometre -13,5'i gösterdi, dereler ve çeşmeler buz tuttu

ERZURUM - Türkiye'de dün gece en soğuk yer Erzurum'un Palandöken Dağı'nda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Termometreler Palandöken'de-13,5'i gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de bir yanda batıdaki yerleşim alanlarında 30 derecelerin üstünde sıcaklıklar yaşanırken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde kış hem kar hem de soğuk ile yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji dün gece Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde -13,5 derece sıcaklık ölçtü. Palandöken'den sonra ülkemizde dün gece kaydedilen en düşük sıcaklar ise; Gümüşhane Torul Zigana Kayak Merkezi -13,1 Erzurum Tekman Hacıömer Köyü -12,7, Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası -12,3 ve Sivas İmranlı -12,2 şeklinde oldu.

Palandöken'de geçtiğimiz haftalarda yağan kar halen dururken, kayak merkezinde soğuk havayı fırsat bilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri süni karlamaya başladı. Palandöken'deki bazı çeşmelerin ve derelerin de soğuğun etkisiyle buz tuttuğu görüldü. Meteoroloji önümüzdeki günlerde Erzurum ve çevresinde sıcaklıkların eksi derecelerde devam edeceğini açıkladı.