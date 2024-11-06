Palandöken'de Termometreler -13,5 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Palandöken'de Termometreler -13,5 Dereceyi Gösterdi

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda termometre -13,5 dereceyi gösterirken, dereler ve çeşmeler buz tuttu. Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini sürdürüyor.

06.11.2024 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

Palandöken'de termometre -13,5'i gösterdi, dereler ve çeşmeler buz tuttu

ERZURUM - Türkiye'de dün gece en soğuk yer Erzurum'un Palandöken Dağı'nda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Termometreler Palandöken'de-13,5'i gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de bir yanda batıdaki yerleşim alanlarında 30 derecelerin üstünde sıcaklıklar yaşanırken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde kış hem kar hem de soğuk ile yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji dün gece Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde -13,5 derece sıcaklık ölçtü. Palandöken'den sonra ülkemizde dün gece kaydedilen en düşük sıcaklar ise; Gümüşhane Torul Zigana Kayak Merkezi -13,1 Erzurum Tekman Hacıömer Köyü -12,7, Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası -12,3 ve Sivas İmranlı -12,2 şeklinde oldu.

Palandöken'de geçtiğimiz haftalarda yağan kar halen dururken, kayak merkezinde soğuk havayı fırsat bilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri süni karlamaya başladı. Palandöken'deki bazı çeşmelerin ve derelerin de soğuğun etkisiyle buz tuttuğu görüldü. Meteoroloji önümüzdeki günlerde Erzurum ve çevresinde sıcaklıkların eksi derecelerde devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Palandöken Dağı, Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Erzurum, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Termometreler -13,5 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:31:08. #1.13#
SON DAKİKA: Palandöken'de Termometreler -13,5 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.