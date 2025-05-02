Palandöken'den Modern Kurban Kesim Alanları Talebi - Son Dakika
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Palandöken'den Modern Kurban Kesim Alanları Talebi

TESK Başkanı Palandöken, Kurban Bayramı öncesi hijyenik kesim alanları ve denetim çağrısında bulundu.

02.05.2025 21:26
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesinde modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının yaygınlaştırılmasını talep etti.

Palandöken açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Geçen yıl yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,8 milyon küçükbaş kurban kesildiğini anımsatan Palandöken, özellikle büyükşehirlerde artan nüfus göz önünde bulundurularak modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti.

Kasapların mesleki sertifikalarının denetlenmesi ve yerel yönetimlerin kurban kesimini hizmet olarak yapması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlarımız ibadetlerini bir an önce yerine getirme gayreti içinde oluyor. Ancak bayram ziyaretleri, yoğunluk ve plansızlık nedeniyle zaman zaman hayvanlara eziyet edilmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Kurban fiyatlarının oldukça yüksek olduğu bu dönemde, etlerin israf olmaması adına kesim işlemlerine azami dikkat gösterilmesi gerekiyor. Kesim alanlarının hazırlanmasında en önemli sorumluluk yerel yönetimlere düşüyor. Bu alanlarda su temini, caraskal sistemleri gibi temel ihtiyaçların eksiksiz olması büyük önem taşıyor. Temennimiz, bu bayramda bu tür sorunlarla karşılaşmamamızdır. Vatandaşların oturabileceği alanların oluşturulması, kesim alanlarının temiz tutulması ve sağlık personelinin hazır bulunması da oldukça önemlidir. . Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Palandöken'den Modern Kurban Kesim Alanları Talebi - Son Dakika

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