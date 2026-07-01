Palantir CEO'su Karp: 'İsrail'e en açık destek veren benim' - Son Dakika
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Palantir CEO'su Karp: 'İsrail'e en açık destek veren benim'

01.07.2026 22:15
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Alex Karp, CNBC'de İsrail'e destek verdiğini ve eleştirilerin olduğunu ifade etti.

ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir'in kurucu ortaklarından Alex Karp, kendisinin İsrail'e en açık şekilde destek veren CEO olduğunu belirtti.

Karp, CNBC kanalında yayımlanan Squawk Box programında, İsrail yanlısı açıklamalarını yineledi.

Programda, yeni yapay zeka modellerini de ele alan Karp, "İsrail'e en açık şekilde destek veren CEO benim. Bence İsrail iyiliğin tarafında." ifadelerini kullandı.

Karp, İsrail'e ve diğer tüm ülkelere yönelik pek çok "haklı eleştirilerin" olduğunu belirterek "ABD ile İsrail arasında her zaman bir uyuşmazlık olacak, tam bir uyum asla sağlanmayacak ve bunda hiçbir sorun yok. Benim görüşüm, onların çok önemli bir ortak olduğu ve onları desteklemekten gurur duyduğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyu önünde İsrail'e ilişkin konuların ele alınmasının "kolay olmadığını" ifade eden Karp, "İsrail'e yönelik meşru eleştiriler var. İsrail'i eleştirenlerin yarısı, İsrail'in var olması gerektiğine inanmıyor bile ve bu bir gerçek. Bu yüzden, özelde söylediğim şeyleri burada dile getirerek onların ekmeğine yağ sürmek istemiyorum." diye konuştu.

Karp daha önce de İsrail yanlısı açıklamalarda bulunmuştu

Karp, 2024'te New York Times gazetesine verdiği röportajda, ABD hükümeti ile Ukrayna ve İsrail dahil çeşitli ülkelere sağlanan destekler konusunda geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Mart 2024'te CNBC'ye verdiği röportajda da Karp, şirketin İsrail'deki faaliyetlerine değinerek, 7 Ekim 2023'ün ardından kısa süre içinde sahada yer aldıklarını ve operasyonel açıdan kritik görevlerde rol üstlendiklerini belirtmişti.

Nisan 2025'te "Hill and Valley Forum" etkinliğinde bir protestocunun, Palantir'in yapay zeka teknolojilerinin Gazze'de Filistinlileri öldürmekte kullanıldığı yönündeki eleştirisine Karp, "Evet bu doğru, çoğunlukla teröristleri." yanıtını vermişti.

Karp, All-in-Summit 2025'teki konuşmasında İsrail'in Gazze'deki "terörist-sivil öldürme oranının" kendi yazılımlarını kullanmaları sayesinde "insanlık tarihindeki en iyi oran" olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, İsrail, Güncel, Medya, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palantir CEO'su Karp: 'İsrail'e en açık destek veren benim' - Son Dakika

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