Pamukkale 2023\'te 2 Milyon 200 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi 2023'te 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılında 1 milyon 850 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale, kendi rekorunu kırdı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Hierapolis Örenyeri'nin ışıklandırılması ve gece müzeciliğine açılmasıyla bu rakamın 2024 yılında daha da artacağını söyledi.

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, 4 mevsim boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden 'beyaz cennet' Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle turistlerin beğenisini kazanıyor. Hierapolis Antik Kenti'nin de gezilebildiği Pamukkale'de balon ve paraşüt uçuşları da turistlere eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu da ziyaretçilerine tarihi sütunlar arasında yüzme deneyimini yaşama fırsatı sağlıyor. Pamukkale'yi çoğunlukla Uzak Doğu ve Güney Amerika'daki ülkelerden gelen turistler ziyaret ediyor. Pamukkale'yi 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılında 1 milyon 850 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'nin böylelikle kendi rekorunu kırdığı belirtildi. Ayrıca Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nin ışıklandırılıp, gece müzeciliğine açılmasının ardından bölgeye daha fazla turistin ziyaret edeceği düşünülüyor.

'2024 YILINDA 3 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİNE ULAŞIRIZ'

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin ışıklandırma projesinin başladığını ve artık gece de gezilebileceğini belirterek, "2022 yılında Pamukkale'yi 1 milyon 850 bin kişi ziyaret etti. 2023 yılı için hedefimiz 2,5 milyondu ancak yaşanan depremden dolayı bu rakam 2 milyon 200 binde kaldı. Yine de bizim için sevindirici bir rakam. 2024 yılı için ziyaretçi sayısının çok artacağını düşünüyoruz. Ziyaretçi sayısını bölgede Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılması, Pamukkale Hierapolis Örenyeri'nin gece müzeciliği için ışıklandırılması ve bakanlık tarafından bölgeye aktarılan 1 milyar liranın kazılardan harcanmasıyla daha da artacaktır. Bu etkenler hem Türk turizmine hem de ülke turizmine katkı sağlayacaktır. 2024 yılında 3 milyon ziyaretçi hedefine ulaşırız" dedi.(DHA)