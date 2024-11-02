Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Nihat Fidan yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüsün motor kısmından Güzelpınar Mahallesi'nde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de Minibüs Yangını - Son Dakika
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