Papa 14. Leo Gazze'yi Endişeyle İzliyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sivillerin açlıkla ezildiği ve ölüme maruz kalmaya devam ettiğini belirttiği Gazze'deki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, konuşmasında uluslararası gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'deki duruma değinen Papa 14. Leo, "Sivil halkın açlıkla boğuştuğu ve de şiddet ve ölüme maruz kalmaya devam ettiği Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani hukuka tam saygı gösterilmesi için içten çağrımı yineliyorum." dedi.

Papa, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarında ölenler için dua ettiğini de belirtti.

Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmaya da işaret eden Papa 14. Leo, iki ülke arasında diyaloğun hakim olması temennisini dile getirdi.