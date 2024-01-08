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Papa Franciscus, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Papa Franciscus, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin insani yardımlara erişiminin sağlanması çağrısında bulundu. Papa Franciscus ayrıca taşıyıcı annelik uygulamasının küresel ölçekte yasaklanması gerektiğini belirtti.

Papa Franciscus, Gazze\'de ateşkes çağrısı yaptı
08.01.2024 - 17:21,
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de "derhal ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin insani yardımlara erişiminin sağlanması" çağrısında bulundu.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa Franciscus, yıllık konuşmasında, barış ve insan onuruna karşı tehditleri sıraladı.

Papa Franciscus, Rusya- Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'yi işgali, iklim krizi, nükleer silahların "ahlaksız" üretimi ve insan hakları ihlallerine değindi.

Barışın yok olduğu olaylar meydana gelirken, dünyanın 2024'e girdiğini söyleyen Papa Franciscus, sivillerin zor durumda kaldığına dikkati çekti.

Uluslararası hukukun "ihlal edilmesini" kınayan Papa, "savaş suçlarının yalnızca tespitinin değil önlenmesinin gerekliliğini" dile getirdi.

Papa, terörizm ve aşırıcılığın, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü olmadığının altını çizdi.

İsrail'in saldırılarının, Gazze'de binlerce kişinin yaralanmasına, ölmesine ve yerlerinden edilmesine neden olduğunu vurgulayan Papa Franciscus, bölgede "derhal ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin insani yardımlara erişiminin sağlanması" çağrısı yaptı.

Papa "iki devletli çözüme ve kalıcı barış ve güvenlik amacıyla Kudüs'e uluslararası özel statü teminatı verilmesine" olan desteğini yineledi.

Taşıyıcı anneliğin küresel ölçekte yasaklanması çağrısı

Papa Franciscus, konuşmasında taşıyıcı annelik uygulamasına da değindi.

Söz konusu uygulamayı "aşağılık" olarak nitelendiren Papa Franciscus, gebeliği "ticarileştirdiği" gerekçesiyle taşıyıcı anneliğin, küresel ölçekte yasaklanması çağrısı yaptı.

Taşıyıcı anneliğin doğmamış çocukları "insan ticareti nesnesine dönüştürdüğünü" belirten Papa Franciscus, uluslararası topluluğun bu uygulamayı "evrensel olarak yasaklaması" gerektiğini dile getirdi.

Papa Franciscus, "Sözde taşıyıcı anneliği, annenin maddi ihtiyaçlarını kötüye kullanan, anne ve çocuğun onuruna karşı büyük bir saygısızlık, aşağılık bir uygulama olarak görüyorum." dedi.

Taşıyıcı anneliği daha önce de "kiralık rahim" olarak tanımlayan Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin söz konusu uygulamaların Avrupa ülkelerinde yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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