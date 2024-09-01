Papa Franciscus, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Papa Franciscus, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu. Papa, Orta Doğu'daki gelişmelere dair endişelerini dile getirerek, Gazze'deki halka yardım edilmesi ve derhal ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. ABD, Mısır ve Katar ise İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütmektedir.

01.09.2024 15:46
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisin penceresinden geleneksel pazar duasını eden Papa, Orta Doğu'daki gelişmelere dair mesajlar verdi.

Papa, "Bir kez daha Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın, diğer Filistin şehirlerine yayılma riski taşıması nedeniyle endişe duyuyorum." dedi.

Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyen Papa Franciscus, "Müzakerelerin durdurulmaması ve derhal ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve çocuk felci de dahil olmak üzere pek çok hastalığın da yayıldığı Gazze'deki halka yardım edilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

Papa, "Kutsal topraklarda barış olsun, Kudüs'te barış olsun. Kutsal şehir, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların saygı gördüğü ve kabul edildiği bir buluşma yeri olsun ve kimse kutsal mekanların statükosunu sorgulamasın." ifadelerini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütüyor.

Kaynak: AA

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