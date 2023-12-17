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Papa Franciscus: Gazze'de silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor - Son Dakika
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Papa Franciscus: Gazze'de silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor

Papa Franciscus, Gazze'den gelen ciddi ve acı haberlerin devam ettiğini belirterek, silahsız sivillerin bombalanıp vurulduğunu söyledi. Papa, dünya meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak barış çağrısı yaptı.

Papa Franciscus: Gazze\'de silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor
17.12.2023 - 15:45,
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'den çok ciddi ve acı haberler almaya devam ettiğini belirterek, silahsız sivillerin bombalanıp vurulduğunu söyledi.

Papa, geleneksel pazar duasını Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdi.

Duanın ardından dünya meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Papa Franciscus, "Ukrayna'da, Filistin'de, İsrail'de ve diğer çatışma bölgelerinde savaşlardan acı çeken kardeşlerimizi unutmayalım. Noel'in yaklaşması, barış yollarının açılması çabalarını güçlendirsin." dedi.

Gazze'deki gelişmelere de değinen Papa, "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'de Hristiyanları ve kiliseleri hedef almasından söz ederken "terör" ifadesini kullanması dikkati çeken Papa Franciscus, "Bir anne ve bir kızı; Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, tuvalete gittikleri sırada keskin nişancılar tarafından öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Rahibe Teresa'nın rahibelerinin evi hasar aldı, jeneratör vuruldu. Bazıları, 'Bu terör, bu savaş.' diyor. Evet, bu savaş, bu terördür." yorumunu yaptı.

Papa, inananları barış için dua etmeye çağırdı.

Kudüs Latin Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen iki kadını öldürdüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 121'e karadan işgal sürecinde olmak üzere 453 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 296 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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Vatikan, İsrail, Gazze, Papa, Son Dakika

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