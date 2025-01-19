Papa Franciscus'tan Gazze için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Papa Franciscus'tan Gazze için Ateşkes Çağrısı

Papa, Gazze'deki ateşkes için arabuluculara teşekkür etti ve tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı.

19.01.2025 15:47
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de ateşkes dolayısıyla arabuluculara teşekkür ederken, taraflara bu anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Papa Franciscus, anlaşmaya yönelik çabalarından ötürü arabuluculara duyduğu minneti dile getirerek, "Barış için aracılık etmek güzel bir iş. Bu önemli sonucu sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum. " dedi.

Anlaşmanın taraflarına da seslenen Papa, "Tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları hususların hemen uygulanmasını ve tüm rehinelerin nihayet evlerine dönerek sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

Gazze'ye yönelik insani yardımlara da dikkati çeken Papa, "İnsani yardımların Gazze halkına daha hızlı ve daha büyük miktarda ulaşmasını ümit ediyorum. Çünkü buna acilen ihtiyaçları var." ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, İsrail ve Filistin'e uzun vadeli çözüm için de çağrıda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin açık umut işaretlerine ihtiyaçları var. Her iki tarafın siyasi otoritelerinin, uluslararası toplumun yardımıyla, iki devletli çözüm için adil bir sonuca ulaşmalarını umuyorum. Herkes diyaloğa, uzlaşmaya ve barışa 'evet' diyebilmeli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus'tan Gazze için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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