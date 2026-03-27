Papalık Üniversitesinde Osmanlı Dersi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Dr. Öğretim Üyesi Canan Parmaksızoğlu Aksoy, Vatikan'ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Papalık Gregoriana Üniversitesinin Şarkiyat Enstitüsünde Osmanlı İmparatorluğu-Avrupa ilişkileri dersini verdiğini belirterek, öğrencilere hem Türk hem de yabancı kaynakları mukayeseli şekilde aktardığını, bu sayede Türklere karşı daha objektif bakış açısına sahip olmalarını sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bugüne kadar pek çok önemli din adamının eğitim gördüğü Papalık Gregoriana Üniversitesine bağlı Şarkiyat Enstitüsünde 2022'den bu yana davetli öğretim üyesi olarak dersler veren Aksoy, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun teşvikiyle yıllar önce Osmanlı-Papalık ilişkileri üzerine çalışmaya başladığını ve 4 yıldır burada dersler verdiğini belirterek, "Papalık Gregoriana Üniversitesi 16. yüzyılda kurulmuş, çok eski ve saygın bir yükseköğretim kurumu. Buranın Şarkiyat Enstitüsü de 20. yüzyılın başlarında kurulmuş ve yalnızca Doğu araştırmaları üzerine yoğunlaşmış bir kurum. Burada Osmanlı-Papalık ilişkileri dersi, 4 sene önce ilk kez müfredata eklendi." dedi.

Çok farklı milletlerden birçok öğrencisinin bulunduğunu anlatan Aksoy, "Vatikan, çok uluslu bir devlet, dolayısıyla çok farklı milletlerden hem hocalar hem de öğrenciler var. Yalnızca İtalyanlar yok burada. Şu ana kadar Rus, Amerikalı, Hırvat, Ermeni, Perulu gibi birçok farklı milletten çok sayıda öğrencim oldu." diye konuştu.

Aksoy, bu yıl ilk kez üniversite yönetiminin talebi üzerine, "Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa: Propaganda, Savaşlar ve Diplomasi" dersini verdiğini belirterek, dersine Avrupa'daki Müslüman algısının temellerini anlatarak başladığını söyledi.

Orta Çağ'da Arapların, Güney Avrupa'daki birçok bölgeyi fethetmesinin, daha sonra 11. yüzyılda Türklerin önce Anadolu'ya gelişinin, daha sonra Avrupa'daki ilerleyişinin hem İslam'a hem de Türklere yönelik negatif algılara yol açtığına dikkati çeken Aksoy, "Bugün bu algının, İslamofobi'nin temellerini oluşturduğunu düşünüyorum. Öğrencilerime bu algının ne kadar yanlış olduğunu, tarihte böyle bir algının neden ortaya çıktığını anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk tarihine yönelik tarafgir bakış açısını düzeltme çabası

Öğrencilerine Türklerin kadim tarihini, Anadolu'ya gelişlerini, Avrupa'daki ilerleyişlerini ve Avrupalı devletlerle siyasi ilişkilerini anlattığını aktaran Aksoy, Türklerin Avrupa'daki fetihlerinden dolayı Yeni Çağ'da Avrupa'da "öteki" olarak algılandıklarını ve bu bakış açısının sebeplerini açıkladığını belirtti.

Aksoy, Avrupa'da Türk imgesinin oluşumu ve Türkler hakkında kaleme alınmış eserler ve raporlar konusunda bilgi vererek, Avrupa'da Türk tarihine yönelik tarafgir bakış açısını düzeltmeye çalıştığını dile getirdi.

Derslerine ilginin yoğun olduğunu ve öğrencilerinin ayrıntılı sorular yönelttiklerini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Onların sorularına son derece dikkatli ve detaylı şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Onlara Osmanlının fetihlerini, iskan politikasını, özellikle gayrimüslim tebaaya uyguladığı istimalet politikasından bahsediyorum. Gayrimüslimlere ibadet hakkı verdiğini, toleranslı davrandığını ve hoşgörüyle yaklaştığını anlatıyorum. Tabii onlar için bu bilgiler çok yeni. Son derece dikkatle dersimi dinliyorlar. Bu bilgileri kabul ettiklerini ve anladıklarını anlıyorum ki üniversite bana yeniden ders vermemi gelecek sene için de teklif etti."

"Vatikan'daki öğrencilerime tarihimiz hakkında bilinmeyenleri anlatıyorum"

Derslerine katılan öğrencilerin, Türklerin geçmişteki olaylara bakış açısına dair fikir sahibi olduklarına dikkati çeken Aksoy, "Ben bu derslerde Vatikan'daki öğrencilerime tarihimiz hakkında bilinmeyenleri anlatıyorum ya da yanlış bilinenleri düzeltmeye çalışıyorum. Böylelikle onların Türklere karşı daha objektif bir bakış açısına sahip olacaklarına inanıyorum. Benim de zaten bu dersleri vermemdeki amaç bu. 4 sene önce bana burada ders vermem için teklifte bulunduklarında da bu dersleri vermeyi bu sebeple kabul ettim." dedi.

Aksoy, dersleri yabancılara hem Türk kaynaklarından hem de onların kaynaklarından mukayeseli şekilde anlattığını, Türk tarihini daha objektif ve tarafsız öğrenebilmeleri için çalıştığını vurguladı.

"Buradaki tek Türk'üm ve ülkemi temsil ediyorum"

Canan Parmaksızoğlu Aksoy, Vatikan'ın prestijli yükseköğretim kurumunda ders vermenin öneminin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tabii buradaki varlığımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki tek Türk'üm ve ülkemi temsil ediyorum. Dolayısıyla bu derslerin Türkiye-Vatikan ilişkilerine de olumlu bir etkisinin bulunduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz şu anda iki ülke ilişkileri son derece iyi bir şekilde seyrediyor. Papa 14. Leo, göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi."

Yeni büyükelçimiz de yakında gelecek. Bunun da ilişkilere bir ivme kazandıracağına inanıyorum."