Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Refah'a Yönelik Saldırısına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Refah'a Yönelik Saldırısına Tepki Gösterdi

Paris\'te Filistin Destekçileri İsrail\'in Refah\'a Yönelik Saldırısına Tepki Gösterdi

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin'i destekleyen göstericiler, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasını istedi. Ellerinde Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan eylemciler, İsrailli sporcuların Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulunurken, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimcileri koruduğunu ve Filistinlilerin Kudüs'ü terk etmesi için çabaladığını belirtti.

08.05.2024 01:41
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Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterisi düzenledi.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin'i destekleyen göstericiler, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasını istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları ile "Refah'ı Kurtarın", "Gazze Seni Seviyoruz. Tüm Gözler Refah'ta" ve "Soykırımı Durdurun" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Filistinlilere destek sloganları attı.

Eylemciler, İsrailli sporcuların 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulunurken, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterdi.

"Refah, bardağı taşıran son damla"

Gösterici Josiane Helayel AA muhabirine, Gazze'de yaşananların katlanılmaz olduğunu söyledi.

Helayel, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına değinerek, "Refah, bardağı taşıran son damla. Maalesef Birleşmiş Milletler yıllardır asla uygulanmayan kararlar kabul ediyor. Maalesef böyle kurumlardan çözüm alacağımızı düşünmüyorum" dedi.

Gazze'deki durumun çözümünün tüm halkların birliğinden geçeceğine işaret eden Helayel, "İsrail'i kim silahlandırıyor? ABD, Fransa, Almanya, Batı." diye konuştu.

Helayel, insanları sömürgecilik ve emperyalizmle mücadele etmeye çağırarak, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki "jandarması" olduğunu ifade etti.

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) üyesi Gerard da İsrail'in başta Filistinlilere, Refah kentini "güvenli bir alan" olarak tanıttığına işaret ederek, Refah'ın Gazze Şeridi'ne insani yardımların son giriş noktası olduğunu vurguladı.

Gerard, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı hakkında, "Bu 'soykırımsal savaş' olarak adlandırabileceğimiz bir savaş planının parçası diye düşünüyorum. Bu altyapıları, okulları, hastaneleri yıkmak ve bombalamaktan ve Filistinlileri her zaman daha fazla geri püskürtmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının sadece Gazze'ye yönelik olmadığını kaydeden Gerard, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun yasa dışı Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve İsrail'in Filistinlilerin Kudüs'ü terk etmesi için çabaladığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Refah'a Yönelik Saldırısına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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