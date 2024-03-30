Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarına Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarına Karşı Gösteri Düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle sokağa indi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'deki derhal ateşkes sağlanmasını ve İsrail'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmasının engellenmesini istedi. Ayrıca, Fransa'nın İsrail'e silah göndermesini ve İsrail'e destek veren markalardan alışveriş yapmamayı çağırdılar.

30.03.2024 22:01  Güncelleme: 22:04
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Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle sokağa indi.

"30 Mart Filistin Toprak Günü" nedeniyle bir araya gelen Filistin destekçileri, Paris'te gösteri düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" ve "Filistin'de adalet olmadıkça dünyada huzur olmayacak" sloganları attı.

Göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve İsrail'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmasının engellenmesini istedi.

Gösteriye Filistin'i temsilen bir zeytin ağacı getiren eylemciler, vatandaşlardan İsrail'e destek veren markalardan alışveriş yapmamaları çağrısı yaptı.

" Kudüs'ün Mahkumu" isimli kitabın yazarı Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız araştırma sitesi Disclose ve bağımsız gazete Marsactu'nun, Fransa'nın Ekim 2023'te İsrail'e makineli tüfeklerde kullanılan en az 100 bin fişek gönderdiğine ilişkin haberini değerlendirdi.

Hamouri, bu haberin, Fransa'nın İsrail ordusuna silah gönderdiğini ve "Fransa'nın Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in burada işlediği suçlara doğrudan katıldığını" doğruladığını savundu.

Filistinli avukat "Sadece Fransa değil, dün ABD'de işgalciye (İsrail) F-35 ve on binlerce bomba göndermeyi onayladı. Bu, Batılı güçlerin ve ABD'nin devam eden soykırıma ortak olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısıyla onayladığı karara rağmen İsrail'in, uluslararası hukuku çiğnediğini söyleyen Hamouri, "(İsrail) Uluslararası hukukun üstünde olan bir devlet olarak görülüyor. Filistin'de bugün devam eden katliam, bunun ispatıdır." diye konuştu.

Hamouri, Filistinliler olarak mücadelelerinin "işgalci" olarak nitelendirdiği İsrail'e olduğunu vurgulayarak tüm devletleri İsrail'e karşı askeri ve ekonomik ambargo uygulamaya teşvik etmek gerektiğini dile getirdi.

Paris'te yaşayan İrlandalı ve İngiliz gösterici Ellen Groves, "Gazze'deki çocuklar, anneler, babalar için buradayım, bu katliam son bulsun diye... 2024'te dünyanın gözü önünde binlerce çocuğun öldürülmesinin kabul edemem." ifadelerini kullandı.

Groves, Ekim 2023'ten bu yana Filistin'i destekleyen gösterilere katıldığını anlatarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları son bulana kadar bu gösterilere katılacağını vurguladı.

"İsrail, Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılmalı"

Bu saldırıların sona ermesi için İsrail'i destekleyen markaların boykot edilmesi gerektiğini vurgulayan Groves, "İsrail, Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılmalı." dedi.

Soy ismini vermek istemeyen, Gazze Beyaz Önlükler Topluluğu üyesi gösterici Sarah, Gazze'deki "soykırıma" tepki gösterdiğini dile getirdi.

Sarah, "Bir halkı aç bırakmakta ve katletmekte olan İsrail'e karşı net yaptırımlar gerekiyor." diye konuştu.

Fransa'nın İsrail'i silahlandırmasının "utanç verici" olduğunu söyleyen Sarah, "Fransız vatandaşları olarak bu katliama ve İsrail ordusunun silahlandırılmasına ortak olmayı reddediyoruz. Bu, utanç verici. Fransız devletinin, İsrail'i silahlandırmayı durdurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soy ismini vermeyen Gizem isimli gösterici de acı çeken ve işgal altındaki Filistin halkını desteklemenin, kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Gizem, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir yandan Gazze'de ateşkes sağlanması için çağrıda bulunurken diğer yandan Fransa'nın İsrail'e silah göndermesini "iki yüzlülük" olarak niteledi.

İsrail'e silah gönderilmesini kabul edilemez bir durum olarak değerlendiren Gizem, Fransa'nın İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarına Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika

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