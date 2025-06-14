Paris'te Filistin Destekçisi Yürüyüş

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze halkıyla dayanışma için yürüdü.

Fransız sendikaların çağrısıyla Filistin destekçileri Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 14.00'te bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve omuzlarında kefiyelerle sıcak havaya rağmen Millet Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız", "Özgür Filistin" ve "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron suç ortağı" sloganları attı.

Gazze halkıyla dayanışmalarını göstermek için yürüyen göstericiler, İsrail'in yaklaşık 20 aydır Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımına son vermesini ve insani yardımın geçmesine izin vermesini talep etti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda engellediği Madleen gemisinin Fransız aktivistlerinden Reva Viard, Baptiste Andre ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan da gösteriye katılanlar arasında yer aldı.

Hassan, burada yaptığı konuşmada, insanların seferberliği sayesinde Madleen gemisine yönelik olası bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini belirtti.

Geminin yakından takip edilmesinin, aktivistler için güvenlik garantisi teşkil ettiğini hatırlatan Hassan, "Bu girişim için çok eleştirildik, çok hor görüldük. Her bir konuşmamızda, bu eylemin sembolik tarafını ve siyasi boyutunu hatırlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hassan, "Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşun 2011'den bu yana var olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Gazze'ye dayatılan ablukayı kırmak için birçok gemi bu yoldan geçti. İlk gemiler, Gazze'ye ulaşabildi. Birkaç senedir İsrail makamları bu gemilerin tamamına ya el koyuyor ya da saldırıyor. Daha önce söyledim, tekrar ediyorum (Gazze'deki) ablukayı kırmak için gerektiği kadar gemi olacak."

"Sonuna kadar direndik"

Madleen gemisiyle yaptıkları eylemin birçok kişi için "umut" kaynağı teşkil ettiğini anlatan Hassan, "Gazze Şeridi'ne ulaşamadık, bu insani yardımı ulaştırmadık. Ancak sonuna kadar direndik. Son güne, son saate kadar direndik. İsrail makamları, bizden geri dönmemizi istediğinde, ortadan kaldırmaktan bahsederek bize gözdağı verdiğinde, gemiye saldırmakla tehdit ettiğinde, sonuna kadar 'Geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğiz ve bizi Gazze'ye götüren yolumuzdan sapmayacağız' söyledik." ifadelerini kullandı.

Hassan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında yakalama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun derhal yakalanması gerektiğini vurgulayarak, "Suç ortağı olan bir Fransa istemiyoruz. Savaş suçlularının elini sıkan bir Fransa istemiyoruz. Emmanuel Macron bizi duymalı. Bu yöndeki tüm mücadeleler, tüm eylemler her ne olursa olsun Filistin halkının kurtulana kadar devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Andre ise İsrail'de tutuklu kalmaya devam eden son 3 Madleen gemisi gönüllüsünün serbest bırakılmasını talep etti.

Viard da "Küresel Gazze Yürüyüşü'ne" katılan eylemcilerin dünyada barış ve adaletin tecelli etmesini istediğini söyledi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Alma Dufour, X hesabından, polisin Cumhuriyet Meydanı'ndaki göstericilere biber gazı ve copla sert müdahalede bulunduğu anlara ait görüntüleri paylaşarak, "Hiçbir şey barışçıl göstericilere yönelik bu denli vahşeti haklı çıkaramaz." dedi.

Öte yandan, LFI Milletvekili Manuel Bompard yürüyüşe ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Madleen gemisi tutuklularına desteklemek ve Filistin'deki soykırımın sona ermesini talep etmek için bugün Paris'te 150 bin kişinin bir araya geldiğini belirtti.