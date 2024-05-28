Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi

Paris\'te Filistin\'e Destek Gösterisi

Paris'te göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentindeki Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep etti.

28.05.2024 00:18
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Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlendiği saldırıya tepki gösterdi.

Paris'te Saint-Augustin Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmasını istedi.

İsrail'in Refah'ta zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösteren eylemciler, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı", "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve "Selam (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi sana randevu verdi" yazılı döviz taşıdı.

Saint-Augustin Meydanı'nın farklı çıkış noktalarına konuşlanan polis ekipleri, yaklaşık 1,5 saat göstericilerin meydandan çıkmasına izin vermedi.

Polis engelline takılan göstericiler önceden belirledikleri istikamet olan İsrail'in Paris Büyükelçiliğine yürüyemedi.

Daha sonra farklı bir istikamet seçen eylemciler, Saint-Lazare Garı yakınlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşu yaptı.

Aynı alanda oturma eylemi de yapan göstericilerden bazıları bir binaya dayalı inşaat iskelesine tırmanarak, Filistin bayrakları dalgalandırdı.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sırasında polis defalarca göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

İsrail'i destekleyen uluslararası market şubelerinin ve fast food zincirlerinin önünden geçen göstericiler, bu işletmeleri yuhaladı.

Eylemciler, söz konusu işletmelerin cephesine kırmızı boyayla el izlerini bıraktı.

Paris sokaklarında farklı binaların duvarlarına da Arapça ve İngilizce "Özgür Filistin" yazıları yazıldı.

Göstericiler farklı sokaklara gruplar halinde dağılarak eylemlerini sürdürdü.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

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