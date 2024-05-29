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Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi

Paris\'te Filistin\'e Destek Gösterisi

Paris'in Saint-Augustin Meydanı'nda binlerce gösterici, Gazze'deki soykırımı kınamak için bir araya geldi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Polis müdahalesi ve yağmur göstericilerin eylemlerini engellemedi. Boyun Eğmeyen Fransa Partisi milletvekilleri de gösteriye katıldı.

29.05.2024 23:59
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Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce gösterici, " Gazze'deki soykırımı" kınamak üzere bir araya geldi.

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS), " İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımı" kınamak için başkentteki Saint-Augustin Meydanı'nda gösteri düzenlenme çağrısı üzerine akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

"Gazze'deki katliamı durdurun", "Sessizliğiniz sizi suç ortağı yapıyor", "Netanyahu savaş suçlusu", "Gazze'deki soykırıma hayır" yazılı pankartlar eşliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, "Hepimiz Filistinliyiz", "Gazze, Paris seninle" sloganları atarak Filistin'e destek mesajları verdi.

Göstericiler yoğun yağmura rağmen eylemlerini sürdürürdü.

Öte yandan polis biber gazı ile göstericilere müdahale etti ve uzun süre eylemcilerin gösteri alanından çıkmasına izin vermedi.

Göstericiler İsrail'i destekleyen markaların ürünlerinin satıldığı dükkanlara kırmızı boyaya batırdıkları elleri ile izler bıraktı.

Bazı protestocular, gösteriye metroda devam ederek "ateşkes" sloganları attı.

Ayrıca gösteriye, Filistin'e verdiği destek ile bilinen muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden milletvekilleri de katıldı.

AFPS, 27 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında, uluslararası toplumun ve özellikle de Fransa'nın söz konusu saldırılar karşısındaki tepkisini eleştirmişti.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "askeri operasyonların" derhal durdurulması yönündeki kararına rağmen Refah'a saldırılarını sürdürmesini kınayan AFPS, derhal kalıcı ateşkes ve İsrail'e karşı yaptırım talebinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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