 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Paris'te İstanbul fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Paris'te İstanbul fotoğraf sergisi açıldı

Paris Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 'Objektiflerin Gözüyle İstanbul Akşamı' adlı fotoğraf sergisinde, Mehmet Aslan ve Murat Bakmaz'ın 50 fotoğrafı sergileniyor. Sergi, 15 Ocak 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

Paris\'te İstanbul fotoğraf sergisi açıldı
15.12.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:43
Abone Ol

Fransa'nın başkenti Paris'te "Objektiflerin Gözüyle İstanbul Akşamı" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğindeki, İstanbul'u konu alan serginin tanıtıldığı etkinliğe Paris YEE Müdürü Celine Aydın, sanatçılar Pelin Başar ve Mustafa Caner Sezgin'in yanı sıra Türkiye Kültür Diplomasisi üzerine Paris YEE bünyesinde Türkçe eğitimi alan Özgür Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Enstitüsü (ILERI) öğrencileri dahil, yüzlerce öğrenci katıldı.

Sergide, uluslararası fotoğraf ödüllerine sahip Mehmet Aslan ve Murat Bakmaz'ın 50 fotoğrafı yer alıyor.

15 Ocak 2024'e kadar ziyarete açık olan sergide farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'a ait kareler yer alıyor.

Sanatçılar Başar ve Sezgin, ut ve gitarla davetlilere müzik resitali sundu.

Türk gastronomisinin de tanıtıldığı etkinliğe katılanlar, Anadolu mutfağına ait eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Paris YEE Müdürü Aydın, İstanbul'un büyüsünü ve zengin medeniyetini tanıtmak için bir araya geldiklerini belirterek "Yunus Emre Enstitüsü olarak, kültürler arası köprüler kurmayı ve Türkiye'nin tarihini, sanatını ve zengin mirasını dünyaya taşımayı misyon edindik." dedi.

Aydın, binlerce yıllık tarihi ve büyüleyici güzellikleriyle İstanbul'un insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda bir kültürler mozaiği, bir buluşma noktasıdır. Bizler, bu fotoğraf sergisiyle İstanbul'un sokaklarını, tarihini, insanlarını ve renklerini sizlerle paylaşarak bu şehrin kültürel zenginliğini daha yakından tanımanızı amaçladık."

Celine Aydın, Türkiye'yi doğru tanıtmak amacıyla geleceğin politikacılarına yönelik kurulan Kültürel Diplomasi Akademisi hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Fransa, Aydın, Paris, Gastronomi, Sanat, Kültür, Diplomasi, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te İstanbul fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:04
Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı

Son Dakika
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:02:58. #1.12#
SON DAKİKA: Paris'te İstanbul fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement