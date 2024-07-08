Paris'te Sol İttifakının Seçim Zaferini Kutlayan Göstericilere Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Paris'te Sol İttifakının Seçim Zaferini Kutlayan Göstericilere Polis Müdahalesi

Paris\'te Sol İttifakının Seçim Zaferini Kutlayan Göstericilere Polis Müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik'e ve faşizme karşı sloganlar atarken, polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Bazı eylemcilerin ateşe verdiği bisikletler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

08.07.2024 01:39
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Fransa'nın başkenti Paris'te, polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris'te Sol İttifakının Seçim Zaferini Kutlayan Göstericilere Polis Müdahalesi - Son Dakika
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