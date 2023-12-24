Paris\'teki sergide Gazze\'ye dikkat çeken eserler yer alıyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı ve eski Kültür Bakanı Jack Lang, Gazze'de yaşananların bir "felaket" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Paris'teki IMA'nın 31 Mayıs'tan bu yana ev sahipliği yaptığı "Filistin'in Dünyaya Katkıları" başlıklı sergide çok sayıda Filistin ve özellikle Gazze'ye ilişkin fotoğraf, heykel ve kolaj çalışmaları yer alıyor.

Sergide, Gazzeli sanatçıların günlük hayatlarını aktaran resimlerin yanı sıra fotokrom ismi verilen özel bir renklendirme tekniğiyle elde edilen 19. yüzyıla ait resimler de sergileniyor.

Muhammed Abusal isimli Filistinli bir sanatçının "Gazze'de metro olsaydı nasıl olurdu" düşüncesiyle yola çıkarak hazırladığı 4 montajlı fotoğraftan oluşan "Gazze'de bir metro" başlıklı eser ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Bir sanatçı topluluğunun hayali bir müze fikrini dijital ortama yansıttığı çalışmaya da yer verilen sergide ayrıca gelecekte Doğu Kudüs'te kurulması istenen Filistin Ulusal Modern ve Çağdaş Müzesi'ne ait dünyanın dört bir yanındaki sanatçıların bağışlarından oluşan eserler de bulunuyor.

Sergide Mahmud Derviş'in sesinden şiirler

Serginin Filistin edebiyatının sembol şairlerinden merhum Mahmud Derviş'e ayrılan bölümünde, büyük bir ekrana yansıtılan video aracılığıyla edebiyatseverler, yazarın kendi sesinden şiirlerini dinleme fırsatı buluyor.

İlgi çeken bir diğer eser de "2008-2009 Gazze Evleri" isimli çalışma. Çalışma, emlakçı ilanı şeklinde hazırlanan, 2008-2009'da İsrail ordusunun bombardımanlarında tahrip olmuş Gazze'deki 20 evin fotoğrafından oluşuyor.

Filistin'i farklı yönleriyle ele alan sergi, 31 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

"Sergi Filistin halkına armağan edildi"

IMA Başkanı ve eski Kültür Bakanı Jack Lang sergiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Lang, IMA'nın Arap dünyasını tüm yönlerini öne çıkardığını belirterek, "Filistin'in Dünyaya Katkıları" sergisinin Filistin halkına armağan edildiğini ifade etti.

Mayısta bu serginin IMA'da sergilendiğine değinen Lang, "(Sergiyle) Filistin halkının zenginliğinin, yaratıcılığının her haliyle öne çıkarılmasını istiyordum." dedi.

Lang, genellikle Filistin halkından çatışmalar aracılığıyla bahsedildiğine ve nadiren kültür, sanat ve gençlik konuları üzerinden ele alındığına dikkati çekti.

Lang, "Bu sergi birçok bölümden oluşuyor. Bunlardan biri (Filistinli tarihçi) Elias Sanbar'la inşa ettiğimiz 'Filistin'in Sürgündeki Müzesi'" dedi.

Bu müze için 5 yıldır bağışlanan eserleri, IMA'da muhafaza ettiklerini kaydeden Lang, Filistin'in Sürgündeki Müzesi'nin bir gün Kudüs'te tanıtılabilmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Lang, serginin ayrıca genç Gazzelilerin yaratıcılığını da ortaya koyduğunu vurguladı.

Filistinli şair Derviş'e ve Filistin'le özel bir bağı olan Fransız yazar Jean Genet'e de bu sergide yer verdiklerini anlatan Lang, sergiye özellikle genç kesimin büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Lang, birçok kişinin Filistin konusunu daha iyi tanımak ve öğrenmek istediğine işaret ederek bu konuda çok sayıda yanlış bilgi olduğunu belirtti.

7 Ekim'den sonra sergiyi uzattıklarını söyleyen Lang, Filistin ve İsrail halkıyla ve 7 Ekim'den bu yana ölen sivillerle dayanışma amacıyla sergiyi uzattıklarını anlattı.

IMA Başkanı Lang, bölgede yaşananları ve Gazze'de evlerin art arda yerle bir edilmesini "bir felaket" olarak değerlendirdi.

"Farklı bir Gazze" temalı eserler sergileniyor

Lang, sergiye gelen her ziyaretçinin yeni şeyler keşfedebileceğini belirterek burada "farklı bir Gazze" hayal eden Gazzeli sanatçıların eserleri arasında "Gazze'de bir metro olduğunun" hayal edildiği eserlerin de olduğunu anlattı.

"Farklı bir Gazze" hayalinin artık çok uzak olduğu yorumunu yapan Lang, sergide yer alan eserlerdeki Gazze manzaralarının bir kısmının bombalandığını ifade etti.

Lang, "Burada, bu fotoğraflar, görseller vasıtasıyla bir zamanlar Gazzeli sanatçıların ümidini muhafaza etmenin iyi olduğunu düşünüyorum. Bu, tarihin bir parçası." dedi.