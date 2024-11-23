Park Halindeki Kamyonet, Daireye Girdi - Son Dakika
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Park Halindeki Kamyonet, Daireye Girdi

Park Halindeki Kamyonet, Daireye Girdi

Bursa'da park halindeyken hareket eden kamyonet, otomobile ve minibüse çarparak 4 katlı apartmanın içine girdi. Kazada hasar oluştu.

23.11.2024 07:57  Güncelleme: 08:11
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BURSA'da, park halindeyken hareket eden kamyonet, otomobile, ardından da minibüse çarptı. Kamyonet, önünde sürüklediği minibüsle birlikte 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Kazada dairede ve araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi meydana geldi. 12. Yiğit Sokak'ta yokuşta park halindeyken hareket eden 16 J 6456 plakalı kamyonet, 16 SNP 20 plakalı otomobile, ardından da 3. Erikli Sokak'taki 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı. Kamyonet, önünde sürüklediği minibüsle 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Binada oturanlar gürültüyle uyanıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede önlem aldı. Dairede ve araçlarda hasar oluşurken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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