Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı

Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı

Kocaeli'nde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2024 10:47
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi 1015 Sokak'ta araç park yeri nedeniyle S.C. ile E.S. ve A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine S.C, aracındaki takım çantasından aldığı anahtarla E.S. ve A.K'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika

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