Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti

Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti
03.06.2025 11:46
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Kartal'da park yeri yüzünden çıkan kavgada astım hastası kadına darp iddiasıyla soruşturma tamamlandı.

KARTAL'da park yeri tartışmasında astım hastası Gülerdem T. (48), komşuları Mustafa D., Nurdan D. (33) ve Nazire D. (48) tarafından darbedildi. Olaya ilişkin yürtülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 'Kasten basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay Karlıktepe Mahallesi'nde 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Park yeri nedeniyle aralarında husumet bulunan Nurdan D. (33) ile Gülerdem T. (49) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Gülerdem T., Nurdan D.'yi yaraladı. Araya giren Nazire D., (48) ve Mustafa D. (31) ve Nurdan D. de Gülerdem T.'yi darbederek yaralanmasına neden oldu. Darbedilen Gülerdem T., 13 Aralık 2024'te Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu; komşuları hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T., 34 GZ 8421 plakalı aracını binanın önüne park etti. O sırada olay yerine gelen Mustafa D. de 34 KVM 895 plakalı aracıyla binanın önünde bulunan başka bir yere park etti. Araçtan inen Nurdan D., Gülerdem T.'nin aracının kapısını açarak park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında astım hastası kadına 'Seni öldüreceğim' sözleriyle hakaret edip tehditlerde bulundu. Ardından da saçını çekip, baş, kol ve bacaklarına yumruk atmaya başladı. Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.'yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T. bir kez daha 'Seni öldüreceğiz' denilerek tehdit edildi. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

UZLAŞAMADILAR

Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Gülerdem T. ve Nurdan D. müşteki sanık sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Gülerdem T. ile Nurdan D. arasında daha önceden park yeri nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü Nurdan D.'nin Gülerdem T.'nin aracının yanına gittiği sırada tartışmanın başladığı belirtildi. İddianamede ayrıca kavga sırasında Nazire D. ve Mustafa D.'nin de olaya dahil olduğu ve Gülerdem T.'yi darbettikleri anlatıldı. Dosyada yer alan adli muayene raporuna göre, taraflarda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte yaralanma olduğu kaydedildi. Kamera görüntüleri ve taraf beyanlarının da yer aldığı dosyada, tarafların uzlaştırma bürosuna sevk edildiği ancak uzlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıkların 'Kasten basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karsısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Kavga, Astım, Astım, Hukuk, Suç, Son Dakika

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